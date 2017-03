36 nostalgische Hits aus Punk, Emo und Nu-Metal in Mash-up vereint

Von The Killers' "Mr. Brightside" über Green Days "American Idiot" bis hin zu "Helena" von My Chemical Romance: Der Youtuber Doctor Brixx versammelt in seinem Mash-up "Middle School 2" in knapp sechs Minuten 36 Songs, die wahrscheinlich jeder schon mal unter der Dusche oder vor der Bühne mitgegröhlt hat.

Manchmal braucht es nur die großen Hits aus der eigenen Jugend und späten Schulzeit, um einen direkt in die persönliche Vergangenheit zurückzukatapultieren: Mit dem zweiten Teil seines "Middle School"-Mash-ups vereint der Youtuber Doctor Brixx 36 zeitlose Klassiker zwischen Skatepunk, Emo und Nu Metal, von denen jeder Musikbegeisterte zwischen 20 und 30 Jahren mindestens deren Refrains aus dem Kopf mitsingen können dürfte.

So mixt er die Mutter aller nächtlichen Mitgrölsongs, The Offsprings "Self Esteem", und deren eingängige Riffs mit Schülern des Pop-Punk-Revivals wie Blink-182 und Sum 41. Diesen fügt er den Gesang des ebenso mitreißenden wie nervigen Evanescence-Nu-Metal-Schlagers "Bring Me To Life" hinzu und packt den Emo-Rock von Bands wie The Used oben drauf - die einzelnen Songelemente schlagen wie Wellen übereinander - mal mehr, mal weniger stimmig.

Selbst, wenn man eher peinlich berührt an das letzte Mal zurückdenkt, als man zu Linkin Parks "Numb" und Avril Lavignes "Complicated" auf der Tanzfläche eskalierte. Spätestens, wenn Rivers Cuomo im Weezer-Hit "Beverly Hills" ausbricht, wünscht man sich einen bierseeligen Abend mit alten Freunden doch wieder zurück.

Das Mash-up steht als kostenfreier Download im Netz zur Verfügung - auf die Gefahr hin, die Hooklines und Riffs der Songs tagelang als nostalgische Ohrwürmer mit sich rumzuschleppen.

Video: "Middle School 2"-Mash-up

Tracklist: Enthaltene Songs im Mash-up (Nach Erscheinen im Clip sortiert)

01. The Killers - "Mr. Brightside"

02. Taking Back Sunday - "MakeDamnSure"

03. Blink-182 - "All The Small Things"

04. Paramore - "Misery Business"

05. Panic! at the Disco - "I Write Sins, Not Tragedies"

06. Jimmy Eat World - "Bleed American"

07. Green Day - "American Idiot"

08. The Used - "Buried Myself Alive"

09. Good Charlotte - "The Anthem"

10. We The Kings - "Check Yes Juliet"

11. Brand New - "Sic Transit Gloria...Glory Fades"

12. All American Rejects - "Dirty Little Secret"

13. Paramore - "Pressure"

14. Dashboard Confessional - "Hands Down"

15. Blink-182 - "Down"

16. Yellowcard - "Only One"

17. Avril Lavigne - "Complicated"

18. Saves The Day - "Shoulder to the Wheel"

19. Weezer - "Beverly Hills"

20. Sum 41 - "Fat Lip"

21. The Offspring - "Self Esteem"

22. Fall Out Boy - "This Ain't A Scene, It's An Arms Race"

23. Evanescence - "Bring Me To Life"

24. Third Eye Blind - "Semi Charmed Life"

25. 30 Seconds to Mars - "The Kill"

26. The Used - "The Taste of Ink"

27. Simple Plan - "I'm Just A Kid" 28. All American Rejects - "Move Along"

29. Fall Out Boy - "Dance, Dance"

30. A Day to Remember - "If It Means A Lot To You"

31. Linkin Park - "Numb"

32. Sum 41 - "In Too Deep"

33. Fountains of Wayne - "Stacy's Mom"

34.. All Time Low - "Damned If I Do Ya, Damned If I Don't"

35. My Chemical Romance - "Teenagers"

36. My Chemical Romance - "Helena"