Gorillaz kündigen Album "Humanz" an, streamen vier neue Songs

Es geht los - und wie: Die Gorillaz haben endlich ihr neues Album "Humanz" für Ende April angekündigt und auf einen Schlag vier Songs daraus veröffentlicht. Zu "Saturn Barz (Spirit House)" gibt es sogar ein schickes 360-Grad-Video zu sehen.

Die normale Version von "Humanz" ist ohne die Interludes 14 Songs stark und erscheint am 28. April bei Parlophone. Die Deluxe-Edition kommt insgesamt auf 26 Tracks. Es soll auch ein umfangreiches Vinyl-Box-Set geben, das jeden der 14 regulären Songs auf eigenem Vinyl enthält, also mit 14 Platten kommt.

Features gibt es, wie bei den Gorillaz üblich, auf ihrem neuen Album jede Menge. Unter anderem sind auf "Humanz" das HipHop-Trio De La Soul, US-Rapper Danny Brown, die jamaikanische Sängerin Grace Jones, Clips-Mitglied und Rapper Pusha T und viele mehr zu hören. Die Tracklist findet ihr unten.

Den Anti-Trump-Song "Hallelujah Money" mit Gastsänger Benjamin Clementine hatte die Comic-Band schon Ende Januar veröffentlicht. Der ungewöhnlich bedrohlich klingende Track fungierte als erster Vorbote auf "Humanz", die Platte war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht angekündigt gewesen.

Mit der Album-Ansage legen die Gorillaz nun richtig vor: Zum Song "Saturn Barz (Spirit House)" mit dem jamaikanischen Dancehall-Künstler Popcaan hat die Band einen fantastischen Comic-Kurzfilm veröffentlicht. Verantwortlich dafür ist der britische Comic-Zeichner Jamie Hewlett. Das Video, in dem unter anderem ein sprechendes Pizzastück und ein blauer außerirdische Wurm zu sehen sind, könnt ihr euch weiter unten auch im 360-Grad-Modus ansehen. Musikalisch wird der Song von einem galaktischen Beat und elektronischen Versatzstücken bestimmt, mit seinen rhythmischen Vocals unterstreicht Popcaan den beatlastigen Dancehall-Vibe.

Der Track geht in den nächsten Song "We've Got The Power" über, in dem nicht nur Savages-Sängerin Jehnny Beth zu hören ist. Überraschenderweise hat dem euphorisch-positiven Stück auch Noel Gallagher Backing-Vocals beigesteuert. Mit "Andromeda" und "Ascension" gibt es außerdem zwei weitere Songs zu hören, die gestern allesamt bei BBC Radio 1, Radio X (zwei Interviews aus den beiden Shows mit Gorillaz-Mastermind Damon Albarn hört ihr weiter unten) und Beats 1 ihre Premieren gefeiert hatten. Die Tracks sind nun als Art-Track-Videos streambar.

Am heutigen Freitag werden die Gorillaz ihr neues Album in Gänze bei einer geheimen Show in London live vorstellen. Am 10. Juni werden sie dann als Headlienr auf ihrem eigenen Demon Dayz Festival in Margate auftreten. Tourdaten in Deutschland gibt es bislang keine.

"Humanz" ist der Nachfolger von "The Fall" von 2011. Zuletzt hatten die Gorillaz eine Reissue ihrer Erfolgsplatte "Demon Dayz" angekündigt.

Video: Gorillaz - "Saturn Barz (Spirit House)"

Video: Gorillaz - "Saturn Barz (Spirit House)" (360-Grad-Clip)

Video: Gorillaz - "We've Got The Power" (Art-Track-Clip)

Video: Gorillaz - "Andromeda" (Art-Track-Clip)

Video: Gorillaz - "Ascension" (Art-Track-Clip)

Stream: Damon Albarn - Interview bei BBC Radio 1

Stream: Damon Albarn - Interview bei Radio X

Cover & Tracklist: Gorillaz - "Humanz"

01. "Ascension" feat. Vince Staples

02. "Strobelite" feat. Peven Everett

03. "Saturnz" Barz feat. Popcaan

04. "Momentz" feat. De La Soul

05. "Submission" feat. Danny Brown und Kelela

06. "Charger" feat. Grace Jones

07. "Andromeda" feat. D.R.A.M.

08. "Busted And Blue"

09. "Carnival" feat. Anthony Hamilton

10. "Let Me Out" feat. Mavis Staples und Pusha T

11. "Sex Murder Party" feat. Jamie Principle und Zebra Katz

12. "She's My Collar" feat. Kali Uchis

13. "Hallelujah Money" feat. Benjamin Clementine

14. "We Got The Power" feat. Jehnny Beth

Bonus Tracks der Deluxe-Edition:

15. "The Apprentice" feat. Rag'n' Bone Man, Zebra Katz und RAY BLK

16. "Halfway To The Halfway House" feat. Peven Everett

17. "Out Of Body" feat. Kilo Kish, Zebra Katz und Imani Vonshà

18. "Ticker Tape" feat. Carly Simon und Kali Uchis

19. "Circle Of Friendz" feat. Brandon Markell Holmes