VISIONS empfiehlt: Tiny Fingers kommen auf Tour

Die israelischen Postrocker Tiny Fingers kommen zurück nach Deutschland - erstmals als ihr eigener Headliner.

In früheren Jahren waren Tiny Fingers unter anderem als Support-Act für All Them Witches und The Mars Volta in Europa unterwegs - nun sind sie offenbar genügend gewachsen: Im Mai spielen sie sieben Konzerte quer durchs Land - wenn auch vor nicht ganz so spektakulärer Kulisse wie für ihren Konzertfilm "The Fall - Live At The Dead Sea", der derzeit in ausgewählten Programmkinos läuft.

Tickets für die Deutschland-Shows von Tiny Fingers gibt es bei Eventim.

Video: Tiny Fingers - "The Fall - Live At The Dead Sea" (Trailer)

VISIONS empfiehlt:

Tiny Fingers

20.05. Leipzig - Moritzbastei

22.05. Wiesbaden - Schlachthof

23.05. Münster - Sputnik Café

24.05. Berlin - Cassiopeia

25.05. Hamburg - Hafenklang

26.05. Köln - Artheater

27.05. Hannover, Faust