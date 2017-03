Thurston Moore kündigt neues Album "Rock N Roll Consciousness" an, streamt Song "Smoke Of Dreams"

Thurston Moore hat sein neues Album "Rock N Roll Consciousness" angekündigt. Das Cover und die überraschend kurze Tracklist sind schon bekannt, und auch einen ersten Vorboten kann man im Stream hören - das nachdenkliche, zurückgenommene "Smoke Of Dreams".

Nach seiner packenden, rauen Single "Cease Fire" von Anfang des Monats legt Thurston Moore nun mit dem Gegenteil nach: "Smoke Of Dreams" wiegt sich langsam und ahnungsvoll vor und zurück, dazu flüstert und croont Moore seinen Sprechgesang eher, als dass er wirklich singt. Zur Mitte des Songs nimmt jener dann mit einem hypnotischen Indierock-Instrumental-Part Fahrt auf, bevor der ehemalige Sonic Youth-Kopf in seine zurückgenommene Haltung zurückfällt.

"Smoke Of Dreams" ist der erste Vorbote von Moores neuem Album "Rock N Roll Consciousness", das am 28. April bei Caroline erscheint. Aus der ziemlich kurzen Tracklist geht hervor, dass "Cease Fire" nicht Teil des Nachfolgers von "The Best Day" (2014) sein wird. Für das von Paul Epworth (Bloc Party, Maximo Park) produzierte Album holte sich der Indie-Veteran die Unterstützung von Ex-Sonic-Youth-Kollege Steve Shelley am Schlagzeug und My Bloody Valentine-Bassistin Debbie Googe.

Beide sind auch Teil der Thurston Moore Group, mit der ihr Namensgeber ab Juni in Deutschland auf Tour ist. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Thurston Moore - "Smoke Of Dreams"

Cover: Thurston More - "Rock N Roll Consciousness"

01. "Exalted"

02. "Cusp"

03. "Turn On"

04. "Smoke Of Dreams"

05. "Aphrodite"

Live: The Thurston Moore Group

18.06. Mannheim - Maifeld Derby

20.06. Hamburg - Knust

21.06. Köln - Stadtgarten

30.06. München - Strom

04.07. Dresden - Beatpol