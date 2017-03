VISIONS Premiere: Punk-Duo Mobina Galore präsentiert Video zu "Suffer"

Mit ihrem angriffslustigen, aber auch emotionalen Punkrock haben sich Mobina Galore einen Namen gemacht. Nun gibt es ein Video zum Song "Suffer" zu sehen, der in Kürze mit ihrem neuen zweiten Album "Feeling Disconnected" erscheinen wird.

Auch der neue Song setzt auf Mobina Galores bewährte Formel: Zwischen dem Metal-Touch von Propagandhi, der rohen Agression von Distillers-Frontfrau Brody Dalle und dem melancholischen Stadion-Appeal von Against Me! bringen die beiden Frauen ihren Punkrock knackig ins Ziel.

Laut Gitarristin Jenna Priestner, die sich mit Schlagzeugerin Marcia Hanson den Gesang teilt, sei "Suffer" einer der intuitivsten Songs des neuen Albums "Feeling Disconnected": "'Suffer' war eines der ersten Stücke, das ich für das neue Album geschrieben habe, kam relativ schnell zustande und ist seit den frühen Tagen seiner Entstehung größtenteils unverändert geblieben. Ich befand mich an einem Punkt in meinem Leben, an dem es mich beschäftigte, was von jemandem in seinen späten Zwanzigern erwartet wird, aber ich spürte keine Verbindung des Themas zu dem was ich tat. Ich fühlte mich immer, als würde ich mich von außen dabei betrachten, wie ich meine Entscheidungen infrage stellte, obwohl ich letztlich wusste, das ich dabei bleiben würde."

Der Song erscheint am 7. April auf Mobina Galores zweitem Album "Feeling Disconnected". Ihr Debüt "Cities Away" war in Europa im Herbst 2015 erschienen.

In Kürze kommen die Kanadierinnen zudem auch auf umfangreiche Clubtour und spielen zwischendurch auch eine Handvoll Festivals. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Video: Mobina Galore - "Suffer"

Live: Mobina Galore

13.04. Hamburg - Rote Flora

15.04. Kiel - Hansa 48

17.04. Hannover - Stumpf

18.04. Bremen - Friese

19.04. Siegen - Vortex

20.04. Oberhausen - Druckluft

21.04. Rostock - Peter-Weiss-Haus

22.04. Berlin - Schokoladen

23.04. Halle - Ludwigstraße 37

25.04. Göttingen - Dots

26.04. Wiesbaden - Kreativfabrik

27.04. Augsburg - Ballonfabrik

28.04. Wiener Neustadt - Triebwerk

29.04. Landshut - Poschinger Villa

02.05. Erlangen - Jugendhaus

03.05. Potsdam - Archiv

04.05. Dresden - Horst

05.05. Leipzig - Rock am Kuhteich

06.05. Hainsfarth - Zone Open Air

07.05. Ulm - Club Action

08.05. Zürich - Hafenkneipe

10.05. Münster - Baracke

19.05. Köln - Privat

20.05. Neunkirchen - Stummsche Reithalle