VISIONS empfiehlt: Kadavar kommen auf Tour

Beim Barte der Propheten: Kadavar verbreiten ihren geschmack- und druckvollen Retrorock im Herbst wieder auf einer umfangreichen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Wer Kadavar in letzter Zeit live gesehen hat, weiß, was ihn bei den Terminen im Oktober und November erwartet: Die Berliner klingen live brummig und warm wie die besten 70er-Hardrock-Bands, dabei aber so mächtig und massiv wie Black Sabbath hoch drei. Als Support sind die Niederländer Death Alley mit dabei, deren bluesig hyperventilierender Sound mit Robert Plant-Stimme perfekt zum Hauptact passt. Und einen Special Guest gibt es darüber hinaus auch noch an jedem Abend. Karten bekommt ihr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Schon im Sommer kann man Kadavar auch beim Saarmageddon in Saarbrücken live erleben; weitere Festivals in Deutschland sind bisher nicht bestätigt, dürften aber vermutlich noch folgen.

Vielleicht gibt es im Laufe des Jahres auch wieder neue Musik von Kadavar zu hören - im vergangenen Jahr hatte das Trio anlässlich der Herbsttour mit den Blues Pills zumindest den Song "Words Of Evil" als Seven-Inch veröffentlicht. Der allerdings war noch ein Outtake aus den Sessions zum aktuellen Album "Berlin" (2015) gewesen.

VISIONS empfiehlt:

Kadavar

12.10. Essen - Zeche Carl

13.10. Hamburg - Markthalle

14.10. Leipzig - Conne Island

25.10. Monthey - Pont Rouge

26.10. Zürich - Dynamo

27.10. München - Backstage

28.10. Wien - Flex

29.10. Graz - PPC

05.11. Nürnberg - Hirsch

08.11. Hannover - Capitol

15.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

16.11. Wiesbaden - Schlachthof

17.11. Stuttgart - LKA Longhorn

18.11. Berlin - Columbiahalle

Live: Kadavar

23.06. Saarbrücken - Saarmageddon Festival