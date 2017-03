VISIONS empfiehlt: Mogwai kommen auf Tour

Schluss mit der Ruhe: Mogwai werden im Herbst wieder live in Deutschland und den Nachbarländern zu sehen sein. Vermutlich haben die Schotten dann bereits ihr neues Album im Gepäck.

Bei sieben Konzerten im deutschsprachigen Raum können sich Mogwai-Fans im Oktober wieder in den kraftvollen, rauschhaften Soundscapes der schottischen Ausnahme-Postrocker verlieren. Karten für die Shows gibt es ab dem 24. März um 10 Uhr bei Eventim.

Vermutlich liegt dann auch längst Mogwais neuntes Studioalbum vor, das bereits fertig aufgenommen ist und im Laufe des Jahres erscheinen dürfte. Das aktuelle Studioalbum "Rave Tapes" war 2014 herausgekommen.

Seitdem war die Band durch Soundtrack-Arbeiten aufgefallen, vor allem durch den Score zur Doku "Storyville: Atomic - Living In Dread And Promise", die das atomare Zeitalter anhand von Archivbildern illustriert und bereits im August 2015 auf dem britischen Sender BBC Four ausgestrahlt worden war.

Anschließend hatte die Band auch mit Trent Reznor zusammen den Soundtrack für die Leonardo-DiCaprio-Klimawandel-Doku "Before The Flood" veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

Mogwai

14.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Hamburg - Docks

17.10. Köln - E-Werk

26.10. Basel - Reithalle

01.11. Wien - Arena

02.11. Leipzig - Täubchenthal

03.11. München - Backstage