VISIONS empfiehlt: Kraftklub kündigen Arena-Tour an

Nach der Ankündigung ihres neuen Albums "Keine Nacht für Niemand" und der Premiere der ersten Single "Dein Lied" gibt es die nächste Nachricht von Kraftklub: Im Herbst kommen die Indierocker auf Tour durch die deutschsprachigen Länder.

Knapp eineinhalb Dutzend Shows werden Kraftklub ab Mitte Oktober wieder spielen - und zwar nicht die Clubs, sondern tendenziell die großen Arenen, in denen sie schon mit ihrem zweiten Album "In Schwarz" (2014) angekommen waren. Besonderes Glück haben die Hamburger: Dort spielt die Band zunächst im kleineren Uebel & Gefährlich, bevor es dann am folgenden Tag in der Alsterdorfer Sporthalle ein weiteres Konzert gibt. Karten gibt es ab dem 23. März um 23.59 Uhr auf Krasserstoff.com.

Zuvor sind Kraftklub aber bereits im Festivalsommer unterwegs, um erneut die großen Bühnen mit ihrer druckvollen, Effekt-unterfütterten Indierock-Show zu erobern.

In beiden Fällen wird die Band ihr neues Album "Keine Nacht für Niemand" vorstellen, das am 2. Juni erscheint. Die erste, textlich ziemlich fiese Single "Dein Lied" hatten die Chemnitzer bereits im Rahmen eines aufsehenerregenden Livestreams vergangene Woche vorgestellt.

VISIONS empfiehlt:

Kraftklub

17.10. Salzburg - Rockhouse

18.10. Dornbirn - Conrad Sohm

20.10. Kempten - Big Box

21.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.10. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

24.10. Münster - Halle Münsterland

26.10. Hannover - Swiss Life Hall

27.10. Bremen - ÖVB Arena

28.10. Dortmund - Westfalenhallen

30.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

31.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

02.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

03.11. Leipzig - Arena Leipzig

04.11. Frankfurt/Main - Festhalle

Live: Kraftklub

02.-04.06. Nürburg - Rock am Ring

02.-04.06. Nürnberg - Rock im Park

02.-05.06. Pouch bei Bitterfeld - Sputnik Spring Break

08.-10.06. Interlaken - Greenfield Festival

04.-06.07. Hradec Králové - Rock For People

07.-08.07. Straubenhardt - Happiness Festival

20.-23.07. Nordholz/Cuxhaven - Deichbrand Festival

15.-17.08. St. Pölten - FM4 Frequency Festival

18.-20.07. Großpösna - Highfield Festival