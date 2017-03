VISIONS empfiehlt: Life Of Agony erweitern Tour

Life Of Agony haben für den Sommer weitere Club-Shows in Münster, Leipzig und Berlin bestätigt. Außerdem gibt es ein weiteres Video aus der Interview-Reihe "A History Of Agony".

Die New Yorker Groove-Metal-Ikonen Life Of Agony haben für August drei weitere Club-Shows angekündigt - für das Jovel in Münster, das Werk 2 in Leipzig und das Huxley's in Berlin.

Außerdem setzen Gitarrist Joseph Zampella (a.k.a. Joey Z) und Bassist Alan Robert ihre Video-Interview-Reihe "A History Of Agony" fort. Nachdem es im ersten Teil darum ging, wie die beiden sich kennenlernten, dreht sich nun alles darum, wie sie das erste Album "River Runs Red" geschrieben und die ersten Konzerte gespielt hatten.

Am 28. April erscheint mit "A Place Where There's No More Pain" das fünfte Album von Life Of Agony über Napalm.

Im Mai und August sind Life Of Agony live im Club und auf Festivals zu sehen. Karten für die Club-Termine gibt es bei Eventim.

Live:Life Of Agony

29.05. Frankfurt/Main - Batschkapp

30.05. Zürich - Dynamo

17.08. Dinkelsbühl - Summer Breeze-Festival

Video: Life Of Agony - "A History Of Agony (Part #2)"