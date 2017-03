VISIONS empfiehlt: Clowns kommen auf Tour

Drittes Album, neue Tour: Die australischen Hardcore-Punks Clowns bringen am 14. April ihre neue Platte "Lucid Again" heraus, hierzulande kommt ihr aber wahrscheinlich schon etwas früher in den Genuss des Materials: Die Band spielt Anfang April zwei Konzerte in Deutschland, bevor sie Ende des Monats für zwei Shows zurückkehren wird. VISIONS präsentiert die Tour.

Zwei Songs hatten Clowns aus ihrem dritten Album auch schon veröffentlicht: Das melodische "Dropped My Brain" pendelte zwischen Frank Carter und Smile And Burn, während "Pickle" die Punk-Zügel zwischen experimentellen Elementen anzog.

Neben den beiden Tracks werden Fans hierzulande sicher auch weitere Songs von "Lucid Again" live erleben, wenn Clowns Anfang April für zwei Shows nach Münster und Aachen kommen. Ab Ende April kehren die Australier dann auch für weitere Konzerte zurück, dabei werden die Hardcore-Punks am 6. Mai auch auf dem Obenuse Festival in Zürich auftreten.

"Lucid Again" ist der Nachfolger des starken zweiten Albums "Bad Blood" von 2016. Die Platte erscheint hier am 14. April bei This Charming Man.

VISIONS empfiehlt:

Clowns

06.04. Münster - Gleis 22

07.04. Aachen - AZ Aachen

30.04. Köln - Sonic Ballroom

02.05. Wiesbaden - Schlachthof

03.05. Karlsruhe - Alte Hackerei

04.05. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

06.05. Zürich - Obenuse Festival

16.05. Hamburg - Hafenklang