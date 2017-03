VISIONS Herzensfestival: Maifeld Derby bestätigt Slowdive als weiteren Headliner

Das Maifeld Derby legt nach - und wie: Die britischen Shoegazer Slowdive werden den Sonntags-Headliner-Slot des vom 16. bis zum 18. Juni stattfindenden VISIONS Herzensfestivals bekleiden.

Nach den ersten 20 bestätigten Bands geben die Veranstalter des Open-Airs auf dem Mannheimer Maimarktgelände mit Slowdive ein weiteres Highlight ihrer diesjährigen Ausgabe bekannt.

Nach der Wiedevereinigung der Shoegaze-Ikonen 2014 brachte die Band Anfang des Jahres einen ersten neuen Song heraus. "Star Roving" überrascht mit seinen kraftvollen Gesangslinien und den positiven Fuzz-Gitarren-Vibes und erhöht die Spannung auf ein noch in diesem Jahr erscheinendes neues Studioalbum der Briten. So erklärte die Band bei Veröffentlichung des Tracks, die Fehltritte und erneuten Konzert-Gehversuche seien notwendig gewesen, um an eben diesen Punkt zu kommen. Nach dem bereits angekündigten Konzert in Berlin im April haben deutsche Fans beim Maifeld Derby nun nochmal die Chance, die Musiker live zu erleben.

Außerdem Teil des liebevoll zusammengestellten Maifeld-Derby-Line-ups sind unter anderem die Indierocker American Football, die Psychedelic-Rocker King Gizzard & the Lizard Wizard sowie das Gospel-Black-Metal-Projekt Zeal & Ardor. Mit der Bestätigung von Slowdive sind ab heute auch Tagestickets für den Sonntag erhältlich. Alle Infos zu Tickets und allen bisher bestätigten Bands finden sich auf der offiziellen Seite des Veranstalters.

VISIONS Herzensfestival: Maifeld-Derby

16.-18.06. Mannheim - Maimarktgelände