VISIONS empfiehlt: Van Holzen kommen auf "Anomalie"-Tour

Um den Release-Tag ihres Debütalbums "Anomalie" hatten Van Holzen bereits vier Shows in kleinen Clubs in Deutschland gespielt. Im Herbst legt das junge Alternative-Powertrio nach - und kommt auf ausgedehnte Tour in den deutschsprachigen Raum, um seinen muskulös-düsteren Sound live vorzustellen. VISIONS präsentiert euch die Shows.

Nach dem Abi ist vor der Tour: Wenn Sänger und Gitarrist Florian Kiesling und Schlagzeuger Daniel Kotitschke im Mai ihre Prüfungen absolviert haben, ist endlich genug Zeit für die Musik. Gemeinsam mit Bassist Jonas Schramm treten sie als Van Holzen im Sommer auf zahlreichen Festivals auf, um ihr kürzlich erschienenes Debütalbum "Anomalie" live zu präsentierten.

Das Ulmer Alternative-Powertrio war zwar schon um den Tag der Veröffentlichung auf kleiner Release-Tour gewesen, die vier Konzerte gaben aber nur einen Vorgeschmack auf das, was Van Holzen und ihre Fans im Herbst erwartet: Nach Auftritten auf unter anderem dem Sziget Festival in Budapest und dem Open Flair Festival in Eschwege, geht die Band im Herbst auf große "Anomalie"-Tour quer durch Deutschland und Umgebung.

Alle kommenden Termine findet ihr unten in der Übersicht. Wer Van Holzen auf ihrer Release-Tour verpasst hat, macht sich vorab mit dem Kaputtmacher-Session-Clip zu "Herr der Welt" einen Eindruck ihrer Live-Qualitäten. Karten für die Clubshows im Herbst gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

29.09. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

01.10. Hamburg - Prinzenbar

02.10. Osnabrück - Salz Fest

04.10. Saarbrücken - Kleiner Klub

05.10. Aarau - Kiff

06.10. München - Kranhalle

07.10. Wien - Rhiz

12.10. Stuttgart - Keller Klub

13.10. Augsburg - Soho Stage

10.11. Nürnberg - Club Stereo

11.11. Braunschweig - Eulenglück

12.11. Leipzig - Täubchenthal

14.11. Dresden - Groove Station

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Flensburg - Volksbad

17.11. Bremen - Tower

18.11. Bonn - Bla

19.11. Frankfurt/Main - Nachtleben

13.05. Espelkamp - Frotheim Open Air

05.06. Essen - Pfingst Open Air

15.06. Augsburg - Modular Festival

17.06. Dudelange - Fete de la Musique

28.07. Trebur - Trebur Open Air

29.07. Bad Bentheim - Stonerock Festival

04.08. Elend (bei Sorge) - Rocken am Brocken

11.08. Budapest - Sziget Festival

12.08. Eschwege - Open Flair Festival

16.09. Neu-Isenburg - Noise 'n' Burg