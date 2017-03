Kraftklub kündigen neues Album "Keine Nacht für Niemand" an, stellen ersten Song "Dein Lied" vor

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=h01ZDVRYlgk

Kraftklub sind zurück: Die Indierock-Rap-Formation hat für Juni ihr drittes Album "Keine Nacht für Niemand" angekündigt - und bereits den ersten Song "Dein Lied" im Rahmen eines Live-Events präsentiert. Dem Auftritt war ein den ganzen Tag dauernder Livestream vorangegangen.

Lange mussten die Fans rätseln, was Kraftklub vorhaben: Seit 10.30 Uhr heute Morgen lief auf der Facebook-Seite der Band ein Livestream, der mysteriöse Aufbauarbeiten in einer Art Sandkuhle zeigte. Kräne waren im Einsatz, im Hintergrund stand ein großer Förderturm, schließlich errichteten Arbeiter ein riesiges "K" vor einer Bühne mit Plätzen für ein Orchester inklusive Flügel und Pauken.

Um kurz vor 20 Uhr startete dann ein einstündiger Countdown. An dessen Ende lief schließlich ein 20-köpfiges Orchester ein, aus dem Hintergrund trat die Band in neuen roten Jacken nach vorn. Dann stimmten Frontmann Felix Brummer und Co. einen neuen Song an.

Das Stück mit dem Titel "Dein Lied" hat es dabei gleich doppelt in sich: Musikalisch präsentiert sich der Song als dramatische, bombastische Orchester-Ballade. Der typisch aufgekratzte Kraftklub-Indierock-Beat fehlt, stattdessen gibt es düsteres James-Bond-Pathos.

Inhaltlich erzählt Brummer die Geschichte eines Mannes, der von seiner Ex für seinen besten Freund verlassen wurde. Nun rechnet er mit der Treulosen ab: Zeile für Zeile rattert er zornig jene albernen Weisheiten herunter, die sie ihm sagt, weil sie sich auf "erwachsene" Art von ihm trennen will. Im Refrain bricht es dann aus Brummer heraus: "Du Hure!" ruft er ihr nach, während im Hintergrund das hölzerne "K" in Flammen aufgeht.

Die Hasstireade widmet er ihr als das Lied, das sie sich immer von ihm gewünscht hat. Für ihre gut gemeinten "Freunde bleiben"-Sprüche hat er nur Verachtung übrig: "Du hoffst nur, dass ich weiß/ In deinem Herzen hab ich immer einen Platz/ Is' ja geil, endlich was gemeinsam/ Mit jedem andern Wichser in der Stadt!" Ein überraschendes, fieses Stück, in dem sich zahlreiche Hörer emotional wiederfinden dürften.

Die Performance aus dem Livestream ist gleichzeitig das offizielle Video zu "Dein Lied", das ihr unten seht. Der Song ist der erste Vorbote des neuen, dritten Albums "Keine Nacht für Niemand", das Kraftklub unmittelbar nach Ende des Songs für den 2. Juni angekündigt haben. Vorbestellen kann man die Platte ab morgen.

Zuletzt hatte die Band das Livealbum "Randale" (2015) veröffentlicht, die vorige Studioplatte "In Schwarz" war schon 2014 erschienen.

Video: Kraftklub - "Dein Lied"