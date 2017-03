Festival-Merchandise: Zeigt uns eure besten T-Shirts, Taschen, Poster und Co.!

Egal ob T-Shirt, Hoodie oder Cap: Mit Festival-Merchandise lässt sich die Erinnerung an die geilste Zeit des Jahres noch ein wenig in den Alltag verlängern. Wir wollen eure Lieblings-Erinnerungsstücke von Festivals sehen - und die besten Einsendungen abdrucken.

Für viele Leute gehört es fest zum Open-Air-Ritual: Einer der ersten Wege auf dem Gelände führt zum Merchandise-Stand, um sich direkt das aktuelle Shirt, die Jacke oder die Mütze der Veranstaltung als Andenken zu sichern. Wochen später kann man dann nochmal mit dem Finger über das aufgedruckte Line-up oder Logo fahren und an einen dieser vielen Momente denken, die das Lieblingsfestival zu einem der Höhepunkte des Jahres machen.

Wer ein paar Jahre auf Open Airs gefahren ist, hat sie daher sicher im Schrank: Die T-Shirts mit den Schweißflecken vom ersten Festival, den ausgewaschenen Hoodie, der eigentlich viel zu teuer war, den Jutebeutel mit dem coolen Design.

All das wollen wir sehen: Schickt uns Fotos von euren T-Shirts, Jacken, Taschen, Postern, Hoodies, aber auch von Caps, Buttons, Rucksäcken, Mützen oder auch sonst allem, was ihr mal an offiziellem Merchandise auf einem Festival gekauft oder gewonnen habt. Egal, ob brandneu oder schon Jahrzehnte alt, ob angezogen, an die Wand gepinnt oder im Bilderrahmen - wir wollen eure liebsten Festival-Schätze sehen und die Geschichten dazu hören!

Schickt uns Bilder und ein paar erklärende Sätze dazu an festival@visions.de. Je höher die Bildqualität, desto besser, uns interessieren aber auch eure Smartphone-Schnappschüsse und die alten eingescannten Fotos.

Alle Einsendungen, die bis zum 16. März um 12 Uhr bei uns eingehen, haben die Chance, bei unserem Kooperationspartner FESTIVALPLANER abgedruckt zu werden, dessen erste Ausgabe 2017 am 29. März erscheint. Ihr könnt uns aber auch später noch etwas schicken: Aus allen Einsendungen suchen wir die besten heraus, stellen sie demnächst in einer Fotostrecke auf visions.de vor und zeigen eventuell auch eine Auswahl im gedruckten VISIONS Magazin. Mit eurer Einsendung erklärt ihr euch einverstanden, dass wir die Bilder zu den genannten Zwecken unbegrenzt nutzen dürfen.