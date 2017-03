Mat Reetz kündigt sein Solodebüt an und kommt auf Tour

Mat Reetz, Sänger von Blackmail, hat sein Solodebüt angekündigt. "962" heißt die Platte und erscheint am 21. April. Zwei Tage später kommt Reetz auf Tour.

Bisher gibt es nur einen Videoteaser zum Solodebüt von Mat Reetz, der sonst als Sänger bei Blackmail aktiv ist. Im Sommer 2014 hatte Reetz seine Solodebüt-EP "Run Free" veröffentlicht, mit "962" folgt jetzt das erste Album bei Tumbleweed.

Im Teaser zum Album gibt es erste Ausschnitte aus einigen Songs zu hören - insgesamt deutlich poppiger als das, was Reetz normalerweise mit Blackmail macht, aber immer noch an Gitarren orientiert. Das Album erscheint am 21. April. Live wird Reetz die Songs ebenfalls im April vorstellen. Sieben Konzerte stehen auf dem Plan, der Vorverkauf läuft bereits. Mit Blackmail hatte Reetz zuletzt 2013 das Album "II" veröffentlicht.

Video: Mat Reetz - Albummteaser "962"

Live: Mat Reetz

23.04. Dresden - Ostpol

24.04. Nürnberg - Club Stereo

25.04. Mainz - Schon schön

26.04. Köln - Artheater

27.04. Münster - Café Sputnik

28.04. Bremen - Tower

29.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich