Newsflash (Touché Amoré, Incubus, Dunsmuir u.a.)

Neuigkeiten von Touché Amoré, Incubus, Dunsmuir, Kreator, Ty Segall, Parquet Courts, Face To Face, White Denim, Warbringer, Patti Smith, Killer Mike und Tim Vantol.

+++ Touché Amoré haben eine Session bei BBC Radio 1 aufgenommen. Die Aufnahme enthält vier Songs der aktuellen Platte "Stage Four", die VISIONS zum Album des Jahres 2016 kührte. Live aufgenommen, gewinnenen traurig-gewaltige Songs wie "Palm Dreams" oder "Displacement" noch einmal an Nahbarkeit. Die eingespielten Tracks klingen noch roher, was sie gleichzeitig ehrlicher und noch ergreifender macht. Zwischen den Songs berichtet Frontmann Jeremy Bolm auch, wie er es schafft, auf Tour Abend für Abend die für ihn so bedeutsamen Songs über seine verstorbene Mutter zu singen: "Es ist zum einen die Aufregung und das Adrenalin, es nach draußen zu lassen. Vor allem sehe ich im Publikum aber immer wieder an der Reaktion einiger Menschen, dass Leute unser Konzert besuchen, die gerade durch eine ähnliche Situation gehen. In diesem Moment tue ich es mehr für sie als für mich. Es ist schon auch ein bisschen wie eine Wundertüte aus Emotionen, ich weiß nie genau, wie mich ein bestimmter Song an einem bestimmten Abend bewegen wird. Ich denke, dass ist der gesündeste Weg für mich, das Thema anzugehen." Für die Posthardcore-Band ist es bereits die dritte Session bei dem Radiosender: Die vorherige hatte sie im September 2014 anlässlich des Albums "Is Survived By" aufgenommen.

Stream: Touché Amoré - BBC Radio 1 Session

+++ Incubus haben ein Musikvideo für ihre Single "Nimble Bastard" angekündigt Gitarrist Michael Einzger postete ein Foto und ein kurzes Video vom Drehset auf Instagram, die Band steckt demnach mitten in den Arbeiten. Die Alternative-Rocker veröffentlichen am 21. April ihr achtes Studioalbum "8", "Nimble Bastard" hatten sie als ersten und bislang einzigen Vorboten bereits mit einem Lyric-Video ins Netz gestellt.

Instagram-Posts: Incubus drehen Musikvideo

Shooting a new @incubusofficial music video for #nimblebastard @brandonboyd *beware of Le French Bulldogs..... Ein Beitrag geteilt von michaeleinziger (@michaeleinziger) am 12. Mär 2017 um 12:50 Uhr

@incubusofficial video for #nimblebastard ??: @monicablackburn Ein Beitrag geteilt von michaeleinziger (@michaeleinziger) am 12. Mär 2017 um 15:41 Uhr

+++ Die Heavy-Metal-Allstar-Band Dunsmuir hat ihr Debütalbum auf CD veröffentlicht. Die gleichnamige Platte war im Juli 2016 auf Seven-Inch-Vinyl und in digitalem Format erschienen, aufgrund der hohen Nachfrage ließ die Band nun 500 Exemplare als CD pressen. Dunsmuir bestehen aus Mitgliedern von Fu Manchu, Heaven And Hell und The Company Band. Bestellen könnt ihr das Album im physischen Format bei Indiemerch.

Album-Stream: Dunsmuir - "Dunsmiur"

+++ Kreator-Sänger Mille Petrozza hat sich zu seinen liebsten Horrorfilmen und -serien geäußert. So erklärte er in einem Video, zu seinen Favoriten gehöre der Film "The Witch" aus dem vergangenen Jahr ebenso wie die Serien "American Horror Story" und "Black Mirror". Gerade letztere Science-Fiction-Serie gab er dabei als Inspiration für sein Songwriting an, er "würde allerdings nicht so weit gehen zu sagen, dass ich direkt über eine der Episoden geschrieben habe". Das aktuelle Album der Thrash-Metaller "Gods Of Violence" war Ende Januar erschienen.

Video: Mille Petrozza über seine liebsten Horrorfilme und -serien

+++ Ty Segall hat eine Kunstausstellung angekündigt. Am 26. März wird die Galerie unter dem Namen "Assterpiece Theatre" in Chicago eröffnen. Ausgestellt werden ausschließlich die Kunstwerke des Musikers. Der Kalifornier beweist damit einmal mehr, dass er ein wahrer Workaholic zu sein scheint: Erst Ende Januar war sein nach ihm benanntes aktuelles Soloalbum erschienen, am kommenden Freitag folgt bereits die EP "Sentimental Goblin".

+++ Parquet Courts kommen für ein Konzert nach Deutschland. Die New Yorker Indierocker werden am 23. August in das Cafe Central nach Weinheim kommen. Zuletzt hatte die Band eine alternative Version ihres Songs "Captive Of The Sun" vorgestellt und sich dafür Unterstützung von Rapper Bun B geholt. Tickets für die Show sind via Eventim erhältlich.

Live: Parquet Courts

23.08. Weinheim - Cafe Central

Faceboo-Ppost: Parquet Courts - Konzertankündigung

+++ Face To Face haben den bereits bestätigten Tourdaten einen weiteren Termin hinzugefügt. So kommen die Punkrocker am 8. August in den Backstage Club nach München und bestätigen damit ihre erste deutsche Headliner-Show in diesem Sommer. Mit dabei sind außerdem Good Riddance und Pears. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim. Am 7. Mai erscheint außerdem eine 7-Inch der Band über das neue Label Fat Wreck.

Live: Face To Face

27.-29.07. Bausendorf - Riez Open Air

08.-11.08. Tolmin - Punk Rock Holiday

11.-12.08. Villmar, Tells Bells Festival

Live: Face To Face + Good Riddance + Pears

08.08. München - Backstage

+++ Die Indierocker White Denim haben einen Song veröffentlicht, den man nur bei Regen anhören kann. Der Streaming-Dienst Spotify ermittelt für "Seek No Shelter", in welcher Region sich der Hörer befindet und ob es dort gerade regnet. Falls nicht, wird er bei ihm nicht angezeigt. Das Ganze ist ein Marketing-Gag für eine Regenjacke der Marke The North Face, dessen Werbespot mit kleinem Songausschnitt ihr euch hier angucken könnt.

Video: White Denim - "Seek No Shelter" (Ausschnitt)

+++ Die Thrash-Metaller Warbringer haben ein Musikvideo zum Song "Remain Violent" veröffentlicht. Das Video dürfte mit headbangenden Metallern, Aufnahmen von realen Gewalttaten und Staccato-Gitarrenriffs nahezu jedes Klischee über Metal bedienen. Der Song ist aus dem fünften Studioalbum der US-Amerikaner, das unter dem Namen "Woe To The Vanquished" am 31. März über Century Media erscheinen wird. Angucken könnt ihr euch das Video hier.

Video: Warbringer - "Remain Violent"

+++ Patti Smith ist in einem neuen Clip zu Terrence Malicks Film "Song To Song" zu sehen. Der Ausnahmeregisseur hatte sich für seinen neuesten Film nicht nur einen hochkarätigen Cast an Schauspielern, sondern auch an Musikern ausgesucht. In einem neuen Clip zum Film sieht man Patti Smith, die einer jungen Frau, gespielt von Rooney Mara, Ratschläge für Karriere und Leben gibt, indem sie von ihrer eigenen Vergangenheit erzählt. Der Film begleitet zwei junge Paare, die in der Musikszene von Austin, Texas Fuß fassen wollen. Neben Smith sind auch Auftritte von unter anderem Iggy Pop, Tegan And Sara und Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea Teil der Geschichte. Erscheinen wird "Song To Song" am 17. März.

Video: Patti Smith in "Song To Song"

Video: Trailer zu "Song To Song"

+++ Der Senat des US-Staates Georgia hat Killer Mike geehrt. Der Rapper hatte sich in der Vergangenheit stark für die Wasserversorgung seiner Heimatstadt Atlanta eingesetzt. Sogar ein für das Projekt benötigter Tunnelbohrer wurde in Andenken an das Run The Jewels-Mitglied "Driller Mike" getauft. Vor dem Senat hielt der Musiker eine Rede, die auch an einen zukünftigen Einsatz der Politik apelliert: "Es ist unser aller Aufgabe, Georgia auch in Zukunft zu einem gerechten Ort zu machen. Nicht nur für Wasser, sondern auch für Bildung, für die Rechte der Arbeiter, für den Ort, an dem wir leben."

Instagram-Post: Killer Mike wird geehrt

+++ Tim Vantol ist für einen Auftritt auf dem Big Day Out-Festival bestätigt. Der Folkpunk-Musiker wird das zweitägige Open-Air in Anröchte eröffnen, für das bereits Acts wie Billy Talent, die Donots oder Heisskalt bestätigt worden waren. Der Niederländer erweitert damit seinen ohnehin schon sehr umfangreichen Tourplan: Neben zahlreichen Festivals wird der Musiker im Herbst auch viele Konzerte in Deutschland spielen. Karten gibt es bei Eventim.

Live: Tim Vantol

01.07. Münster - Vainstream Rockfest

04.08. Anröchte - Big Day Out Festival

29.09. Bremen - Tower

30.09. Hamburg - Logo

01.10. Berlin - Musik & Frieden

02.10. Hannover - Lux

03.10. Dortmund - FZW

04.10. Leipzig - Conne Island

05.10. Stuttgart - Universum

06.10. München - Strom

07.10. Köln - Club Bahnhof Ehrenfeld

09.10. Wiesbaden - Kesselhaus

10.10. Dresden - Beatpol

11.10. Nürnberg - Club Stereo

12.10. Marburg - KFZ

13.10. Weinheim - Café Zentral

14.10. Konstanz - Kulturladen

15.10. Neunkirchen - Stummsche Reithalle