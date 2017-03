Body Count streamen neuen Song "The Ski Mask Way"

Nach dem politisch eindeutigen "No Lives Matter" streamen Body Count einen weiteren Song aus ihrem neuen fantastischen Album "Bloodlust". "The Ski Mask Way" ist ein typisch überdrehter Body-Count-Song mit hohem Entertainment-Faktor, der aber über einen realen Hintergrund verfügt.

"Ich sehe immer wieder Leute auf der Straße, die Fotos von ihrem Schmuck und Geld bei Instagram posten. Damit machen sie sich zu leichten Zielen für die ganzen Diebe da draußen, die bei Instagram sehen, was du alles zur Schau stellst. In Los Angeles ist Instagram auch als "Jacker's Über" bekannt, weil man sehen kann, in welchen Clubs die Leute gerade sind und die Diebe quasi direkt zu ihrer Haustüre livestreamen", sagt Ice-T über den Song.

Musikalisch bewegt sich der Song im Hardcore und zeigt Ice-T mit so viel Wut und Power wie schon lange nicht mehr. "Bloodlust" erscheint am 31. März bei Century Media. In VISIONS 289 lest ihr eine große Geschichte über Body Count, wir sprachen mit Ice-T und Gitarrist Ernie C.

Stream: Body Count - "The Ski Mask Way"