VISIONS empfiehlt: Pontiak kommen auf Tour, streamen neuen Song "Tomorrow Is Forgetting"

Wenn die drei Brüder Carney nicht gerade Bier in ihrer eigenen Brauerei brauen, nehmen sie mit schöner Regelmäßigkeit unter dem Namen Pontiak elegische Alben zwischen Stoner-, Sludge- und Southern-Rock auf. Ihr neues Album "Dialectic Of Ignorance" erscheint Ende März, vorab gibt es den Song "Tomorrow Is Forgetting" zu hören. Außerdem kommt die Band auf Tour - empfohlen von VISIONS.

Der Sound, den die Brüder Van, Jennings und Lain Carney unter dem Namen Pontiak machen, ist schwer zu beschreiben: Er vefügt über die Stoik und die endlosen Wiederholungen des Doom, leiht sich vom Southern Rock die gniedelnden Gitarren aus und garniert das mit wunderbar raumgreifenden Gesangsmelodien, die im Kontrast zum oft zupackenden Riffing der Band stehen. Ihr neues Album "Dialetic Of Ignorance" zeigt das in acht bisweilen überlangen Songs, einen davon - "Tomorrow Is Forgetting" - gibt es bereits im Stream, bevor das Album am 24. März bei Thrill Jockey erscheint.

Einen Monat später stellen die Brüder Carney die Songs live vor - empfohlen von VISIONS. Neben zwei Festivalshows auf dem Dudefest und dem Desertfest in Berlin, spielen Pontiak auch drei Clubshows. Der Vorverkauf läuft bereits.

Stream: Pontiak - "Tomorrow Is Forgetting"

VISIONS empfiehlt:

Pontiak

21.04. Wien - Fluc

22.04. Karlsruhe - Dudefest

29.04. Köln - Stereo Wonderland

30.04. Berlin - Desertfest

01.05. Leipzig - UT Connewitz