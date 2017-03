VISIONS empfiehlt: Sólstafir kündigen Sommer-Tour an

Die Isländer Sólstafir haben eine spannende musikalische Reise vom Black- und Viking-Metal hin zu epischem Postrock hinter sich. Diesen werden sie mit ihrem neuen Album "Berdreyminn" nun im Sommer auch bei drei Konzerten hierzulande vorstellen.

Hannover, Dresden und Karlsruhe kommen im Juni in den Genuss einer Sólstafir-Show. Wer die Band in den vergangenen Jahren gesehen hat, weiß, wie sehr die sich lohnt: Zwischen der Kühle ihrer urwüchsigen isländischen Heimat und hitziger Leidenschaft entfesselt das Quartett einen Sound, der die Weite des Postrock mit harmonischem Classic Rock fusioniert. Karten für die Konzerte gibt es ab Freitag bei Eventim.

Mit dem neuen Album "Berdreyminn", das am 26. Mai bei Season Of Mist erscheint und dessen Titel so viel wie "Träumer" oder "prophetischer Hellseher" bedeutet, scheinen sich die Isländer dabei noch einmal entwickelt zu haben: Der erste Vorabsong "Ísafold" zeigte die Band dynamischer und zupackender als zuletzt.

Das Vorgängeralbum "Ótta" war 2014 erschienen.

Nach den Clubshows wir die Band auch noch bei Rock im Wald live zu sehen sein.

VISIONS empfiehlt:

Sólstafir

18.06. Hannover – Musikzentrum

19.06. Dresden – Beatpol

20.06. Karlsruhe – Jubez

Live: Sólstafir

29.07. Michelau/Neuensee - Rock im Wald