VISIONS empfiehlt: The Afghan Whigs kommen nach Deutschland, kündigen neues Album "In Spades" an

Greg Dulli und die Afghan Whigs machen gleich doppelt von sich Reden: In der vergangenen Nacht kündigten sie auf ihre Facebook-Seite zunächst ihr neues Album "In Spades" an. Jetzt folgen die ersten Tourdaten, bei denen die neuen Songs vorgestellt werden - empfohlen von VISIONS.

"In Spades" heißt das neue Album der Afghan Whigs und erscheint am 5. Mai bei Sub Pop. Es ist der Nachfolger des 2014 erschienenen "Do To The Beast". Bei einem gemeinsamen Konzert mit Mark Lanegan hatten Greg Dulli und Co. zuletzt bereits drei Songs aus dem Album live vorgestellt.

Deutlich mehr Songs des neuen Albums gibt es vorausswichtlich bei der Deutschlandtour der Band im Juni und August zu hören. Die Tour wird von VISIONS empfohlen und führt die Band in vier deutsche Städte. Der Vorverkauf für die vier Konzerte beginnt am kommenden Freitag, den 10. März. Karten sind dann beispielsweise bei Eventim erhältlich.

Ob der an Krebs erkrankte Gitarrist der Afghan Whigs, Dave Rosser, an der Tour teilnehmen wird, steht bislang nicht fest. Bei zwei Charity-Konzerten im Dezember 2016 hatte die Band Geld für Rossers Behandlung gesammelt.

VISIONS empfiehlt:The Afghan Whigs

07.06. Berlin - Kesselhaus

12.06. Hamburg - Gruenspan

13.06. Frankfurt - Batschkapp

08.08. München - Backstage