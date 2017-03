Frank Turner kündigt Shows in Österreich an

Frank Turner wird nicht müde: Nach zahlreichen Shows auf der ganzen Welt kommt der Folkpunk-Barde im April auch wieder für eine Handvoll Konzerte nach Österreich.

Statt sich nach seinem 2000. Konzert im Dezember vergangenen Jahres eine kurze Verschnaufpause zu gönnen, tourte Frank Turner in den vergangenen Wochen munter weiter. Zwischendurch legte er sogar einen Flug in die USA ein, um an einem neuen Album zu arbeiten - seine aktuelle Platte "Positive Songs For Negative People" war immerhin schon 2015 erschienen. Was für den fleißígen Punk-Singer/Songwriter wohl heißt, dass dringend neue Musik her muss.

Bis dahin lässt es Turner sich aber nicht nehmen, weitere Konzerte zu spielen. Im März ist er in Frankreich auf Tour, nächsten Monat kommt er dann auch wieder in die deutschsprachigen Länder: Am 1. April tritt der Punk-Barde auf dem M4music Festival in Zürich auf, anschließend stehen fünf Konzerte in Österreich auf dem Plan. Karten für die Show in Dornbirn und die Konzerte in Salzburg und Innsbruck gibt es bei Eventim.

Anfang Mai veranstaltet Turner in seiner Wahlheimat London ein eigenes Festival. Im Sommer ist er auf den beiden Schwesterfestivals Hurricane und Southside dann auch in Deutschland live zu erleben. Clubshows sind hierzulande bislang nicht bestätigt.

Live: Frank Turner

01.04. Zürich - M4music

03.04. Linz - Posthof

04.04. Salzburg - Rockhouse

07.04. Klagenfurt - Stereo Club

08.04. Innsbruck - Weekender

09.04. Dornbirn - Conrad Sohm

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen Ob Eck - Southside Festival