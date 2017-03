Eddie Vedder kündigt exklusives Deutschland-Konzert an

Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder wird im Mai und Juni solo durch Europa touren - und auch ein exklusives Deutschland-Konzert spielen. Mit dabei: Folk-Songwriter Glen Hansard.

Elf Konzerte wird Eddie Vedder zwischen Ende Mai und Ende Juni in Europa spielen, darunter auch zwei Festivals in Dänemark und Italien. Begleitet wird der Pearl Jam-Sänger dabei von Glen Hansard, der auch flüchtigen Hörern noch als der Straßenmusiker aus dem Indie-Musikfilm "Once" in Erinnerung sein dürfte, der ihn ins Rampenlicht katapultiert hatte. In Deutschland wird es nur ein Konzert in der Berliner Zitadelle geben, ein paar Shows finden aber auch in Nachbarländern von Deutschland statt. Tickets für die Festivals sind bereits erhältlich, für die anderen Shows bekommt ihr Karten ab dem 10. März um 10 Uhr. Links zu den Ticketanbietern findet ihr direkt bei Pearl Jam.

Vedder hatte 2007 mit dem Soundtrack für den Independent-Film "Into The Wild" sein Solodebüt veröffentlicht. Seine zweite Platte "Ukulele Songs" erschien 2011.

Zuletzt gab es Gerüchte um neue Musik von Pearl Jam, allerdings noch keine konkreteren Informationen.

Live: Eddie Vedder + Glen Hansard

29.05. Amsterdam - AFAS Live

30.05. Amsterdam - AFAS Live

01.06. Berlin - Zitadelle

03.06. Kvaerndrup - Heartland Festival

19.06. Antwerpen - Lotto Arena