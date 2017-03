Nick Cave & The Bad Seeds kündigen Best-of "Lovely Creatures" an

Foto: Sam Barker

Nick Cave & The Bad Seeds haben ein Best-of-Album mit dem Titel "Lovely Creatures - The Best Of Nick Cave & The Bad Seeds" angekündigt. Die Compilation war ursprünglich bereits für 2015 geplant gewesen - und erscheint nun auch als üppige Deluxe-Version mit drei CDs, DVD und Buch.

Fast die gesamte Karriere von Nick Cave & The Bad Seeds umspannt "Lovely Creatures": Enthalten sind in dem Release Songs von 1984 bis 2014. "Einige Leute da draußen wissen einfach nicht, wo sie bei den Bad Seeds anfangen sollen", schreibt Nick Cave über die Veröffentlichung. "Andere kennen den Katalog besser als ich! Dieser Release soll ein Weg in drei Dekaden des Musikmachens sein."

In einem Nachwort zum Album schreibt Cave außerdem darüber, dass "Lovely Creatures" eigentlich schon 2015 hätte erscheinen sollen, was jedoch durch den Unfalltod seines Sohnes Arthur im Sommer 2015 verhindert worden sei. "Das Schicksal hatte plötzlich eine andere Person in dieser alten Haut entstehen lassen", schreibt Cave darin. "Es wurde dann eine Angelegenheit von großer Dringlichkeit, ein neues Album zu machen und diese andere Person sprechen zu lassen." Das 2016 erschienene Traueralbum "Skeleton Tree" ist auf der Zusammenstellung nicht berücksichtigt.

"Lovely Creatures" erscheint als Doppel-CD und Dreifach-Vinyl mit jeweils 21 Songs. Außerdem gibt es eine Deluxe-Version mit 45 Songs und einer DVD mit raren und unveröffentlichten Interviews und Auftritten aus der gesamten Karriere der Bad Seeds. In der Super-Deluxe-Ausgabe des Albums ist zusätzlich noch ein Hardcover-Buch enthalten, das Fotos aus dem Archiv aller Bad Seeds sowie Essays enthält. Unten findet ihr die Tracklists aller Album-Varianten.

Mit der neuen Veröffentlichung im Rücken werden Cave und Co. im Herbst erstmals seit dem Todesfall wieder live auftreten. Das Konzert in Frankfurt ist bereits ausverkauft, anderswo werden Tickets bereits knapp. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Nick Cave & The Bad Seeds - "Lovely Creatures" (Trailer)

Cover & Tracklist: Nick Cave & The Bad Seeds - "Lovely Creatures"

Doppel-CD

CD1

01. "Loverman"

02. "Tupelo"

03. "Deanna"

04. "From Her To Eternity"

05. "The Weeping Song"

06. "Dig, Lazarus, Dig!!!"

07. "People Ain't No Good"

08. "Higgs Boson Blues"

09. "Straight To You"

10. "Where The Wild Roses Grow"

CD2

01. "Into My Arms"

02. "Love Letter"

03. "Red Right Hand"

04. "The Mercy Seat"

05. "O Children"

06. "The Ship Song"

07. "Stranger Than Kindness"

08. "Jubilee Street"

09. "Nature Boy"

10. "We No Who U R"

11. "Stagger Lee"

Dreifach-Vinyl

Seite A

1. "Loverman"

2. "Tupelo"

3. "Deanna"

4. "From Her To Eternity"

Seite B

1. "The Weeping Song"

2. "Dig, Lazarus, Dig!!!"

3. "People Ain't No Good"

Seite C

1. "Higgs Boson Blues"

2. "Straight To You"

3. "Where The Wild Rose Grow"

Seite D

1. "Into My Arms"

2. "Love Letter"

3. "Red Right Hand"

4. "The Mercy Seat"

Seite E

1. "O Children"

2. "The Ship Song"

3. "Stranger Than Kindness"

Seite F

1. "Jubilee Street"

2. "Nature Boy"

3. "We No Who U R"

4. "Stagger Lee"

3CD + DVD (Deluxe Version) / 3CD + DVD + Hardcover-Buch (Super Deluxe Version)

CD1: 1984 - 1993

01. "From Her To Eternity"

02. "In The Ghetto"

03. "Tupelo"

04. "I'm Gonna Kill That Woman"

05. "The Carny"

06. "Sad Waters"

07. "Stranger Than Kindness"

08. "Scum"

09. "The Mercy Seat"

10. "Deanna"

11. "Up Jumped The Devil"

12. "The Weeping Song"

13. "The Ship Song"

14. "Papa Won't Leave You, Henry"

15. "Straight To You"

CD2: 1994 - 2003

01. "Do You Love Me?"

02. "Nobody's Baby Now"

03. "Loverman"

04. "Red Right Hand"

05. "Stagger Lee"

06. "Where The Wild Roses Grow"

07. "Into My Arms"

08. "People Ain't No Good"

09. "Brompton Oratory"

10. "(Are You) The One That I've Been Waiting For?"

11. "Come Into My Sleep"

12. "Love Letter"

13. "God Is In The House"

14. "He Wants You"

15. "Shoot Me Down"

CD3: 2004 - 2013

01. "Hiding All Away"

02. "There She Goes, My Beautiful World"

03. "Nature Boy"

04. "Breathless"

05. "Babe, You Turn Me On"

06. "O Children"

07. "Dig, Lazarus, Dig!!!"

08. "Night Of The Lotus Eaters"

09. "We Call Upon The Author"

10. "Jesus Of The Moon"

11. "More News From Nowhere"

12. "We No Who U R"

13. "Jubilee Street"

14. "Higgs Boson Blues"

15. "Push The Sky Away"

DVD

01. "Interview, ‘Kippevel’, Netherlands, 1988"

02. "Night Of The Lotus Eaters, Docks De Suds, Marseilles, France, 2008"

03. "Red Right Hand, Glastonbury Festival, UK, 1988"

04. "The Weeping Song, 'Boxed Set', Glasgow STV Studios, UK, 2001"

05. "Interview, New York, USA, 2013"

06. "Higgs Boson Blues, La Fabrique Studios, France, 2012"

07. "Interview, 'Stranger In A Strange Land' Documentary, Berlin, Germany, 1987"

08. "From Her To Eternity, Perkins Palace, Pasadena, USA, 1984"

09. "Love Letter, ABC Studios, Australia, 2001"

10. "Interview, 'Bish's Biz', Australia, 2013"

11. "Do You Love Me?, 'Boxed Set', Glasgow STV Studios, UK, 2001"

12. "Interview, 'Boxed Set', Glasgow STV Studios, UK, 2001"

13. "Into My Arms, INmusic Festival, Zagreb, Croatia, 2008"

14. "We Call Upon The Author, B1 Maximum Club, Moscow, Russia, 2009"

15. "Interview, ‘Ein Abend in Wien’, Rotterdam, Netherlands, 1991"

16. "The Mercy Seat, Bizarre Festival, Germany, 1996"

17. "Interview, Columbus, Ohio, USA, 1984"

18. "God Is In The House, ‘Later With Jools Holland’, London, 2001"

19. "Interview, 'Bish's Biz' Australia, 2013"

20. "Dig, Lazarus, Dig!!!, Globe Annexet, Stockholm, Sweden, 2008"

21. "Brompton Oratory, 'MTV Live n Loud', 1997"

22. "I'm Gonna Kill That Woman, Posthof, Linz, Austria, 1986"

23. "Jubilee Street, The Fonda Theatre, LA, USA, 2013"

24. "The Ship Song, ‘Live at Paradiso DVD’, Amsterdam, Netherlands, 1992"

25. "Interview, Lollapalooza, USA, 1994"

26. "Loverman, Bizarre Festival, Germany, 1996"

27. "Interview, Australia, 1988"

28. "In The Ghetto, Exit, Chicago, USA, 1984"

29. "Hiding All Away, 'The Abattoir Blues Tour DVD', Brixton Academy, London, UK, 2004"

30. "Interview, Australia, 1992"

31. "Where the Wild Roses Grow, 'MTV Most Wanted', London, UK, 1995"

32. "Deanna, St Luke's, London, UK, 2008"

33. "O Children, Le Trianon, Paris, France, 2013"

34. "Interview, Festival Crazy Rock, Chile, 1996"

35. "Stagger Lee, The White Room, London, UK, 1996"

36. "Interview, ‘Austin City Limits’, Austin, Texas, USA, 2014"

37. "Interview, Australia, 1995"

38. "Push The Sky Away, The Fonda Theatre, LA, USA, 2013"

39. "There She Goes, My Beautiful World, 'The Abattoir Blues Tour DVD', Brixton Academy, London UK, 2004"

Live: Nick Cave & The Bad Seeds

07.10. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle | ausverkauft

09.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

10.10. Esch/Alzette - Rockhal

12.10. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

22.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle

01.11. Wien - Stadthalle

02.11. München - Zenith

12.11. Zürich - Hallenstadion

13.11. Genf - Arena