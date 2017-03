Green Day kündigen exklusive Show in München an

Im Januar waren die Punkrock-Lieblinge bereits für einige Shows in Deutschland und der Schweiz gewesen, nun haben Fans erneut die Möglichkeit, Green Day hierzulande live zu erleben: Im Juni spielt die Band ein exklusives Konzert in München - mit namhaftem Support.

Genug ist nicht genug: Nach einigen Hallenshows im Januar hatten Green Day zwar schon einige Festivaltermine in Deutschland bestätigt. Das Punkrock-Trio lässt es sich aber trotzdem nicht nehmen, noch eine exklusive Headliner-Show zu spielen: Am 29. Juni tritt die Band in der Olympiahalle in München auf. Als Special Guest mit dabei: Die Punkrock-Kollegen Rancid.

Das Konzert wird das einzige von Green Day in voller Länge in Deutschland werden, ansonsten sind sie bislang lediglich für die beiden Schwesterfestivals Hurricane und Southside bestätigt. Außerdem ist die Band auf dem Greenfield Festival in der Schweiz und auf dem Nova Rock in Österreich zu Gast.

Neben alten Hits wird das Trio dann auch wieder Songs aus seinem aktuellen Album "Revolution Radio" vorstellen - und ihren Fans vielleicht auch darüber hinaus eine große Freude bereiten: Bei einer Show in London etwa hatten Green Day zuletzt eine behinderte Besucherin auf die Bühne geholt, Frontmann Billie Joe Armstrong hatte ihr anschließend seine Gitarre geschenkt.

Alle Termine findet ihr unten, Karten für die Show in München gibt es bei Eventim.

Live: Green Day

07.06. München - Olympiahalle*

09.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Nickelsdorf - Nova Rock

23.06. Scheeßel - Hurricane Festival

24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

* Support: Rancid