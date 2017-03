VISIONS präsentiert: Bask streamen Song "A Graceless Shuffle" und kommen auf Tour

Die Americana-Metaller Bask aus North Carolina veröffentlichen ihr zweites Album "Ramble Beyond", stellen daraus bei uns den Song "A Graceless Shuffle" vor und werden in Hamburg und Berlin auf der Bühne stehen.

Das Münsteraner Label This Charming Man, das bereits Basks Debüt "American Hollow" 2015 bei uns veröffentlicht hatte, bringt am 6. April das zweite Album "Ramble Beyond" heraus.

Die Platte erscheint einerseits als CD im Digipack, andererseits als (vermutlich vorerst) auf 500 Stück limitierte LP - 125 Exemplare sind schwarz/braun marmoriert, die restlichen 375 Exemplare sind orange.

Enthalten sind sechs Songs, die kaum die Fünf-Minuten-Grenze unterschreiten. Noch immer spielt die vierköpfige Band aus North Carolina einen schön ausformulierten Mix aus Americana, Sludge, Riff-Rock, Psychedelic und Heavy Blues - irgendwo zwischen Baroness, All Them Witches und Opeth.

Das belegt auch das neue Stück "A Graceless Shuffle" - nach dem elegischen "Asleep In The Orchard" der zweite Song, den es von "Ramble Beyond" zu hören gibt.

Ende April spielt die Band auf dem Desertfest in Berlin, am 1. Mai dann in Hamburg.

Stream: Bask - "A Graceless Shuffle"

Live: Bask

30.04. Berlin - Desertfest

01.05. Hamburg - Astra Stube