Every Time I Die kommen erneut auf Tour

Im Dezember waren Every Time I Die schon für drei Shows in Deutschland gewesen, um ihr aktuelles Album "Low Teens" auf die Bühne zu bringen. Im Sommer kommt die Band nun für einige Club- und Festivalauftritte zurück.

"Low Teens" hatte es in unseren Jahrescharts 2016 unter die 25 besten Platten geschafft - völlig zurecht: Kaum jemand findet die Balance zwischen wildem Hardcore und wuchtigen Southern-Melodien so gekonnt wie Every Time I Die.

Nachdem die Band aus Buffalo schon Ende letzten Jahres für wenige Konzerte in Deutschland gastierte, macht sie auf ihrer Europatour im Juni wieder Halt bei uns. Zwischen Clubshows in Aachen und Hannover werden Every Time I Die dabei auch eine Show auf dem Greenfield Festival in Interlaken spielen. Karten gibt es bei Eventim

Live: Every Time I Die

06.06. Aachen - Musikbunker

07.06. Lichtenstein - Jugendzentrum Riot

08.06. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

09.06. Interlaken - Greenfield Festival

19.06. Trier - Exhaus

20.06. Stuttgart - Universum

21.06. Hannover - Bei Chez Heinz