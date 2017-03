Danko Jones: Große Verlosung bei Albumrelease-Party mit VISIONS

Morgen steht unsere VISIONS Party in Dortmund ganz im Zeichen von Danko Jones: Zur Veröffentlichung von "Wild Cat", dem achten Studioalbum der High-Energy-Rocker, schmeißen wir eine exklusive Albumrelease-Party und verlosen Gästelistenplätze, T-Shirts und CDs.

Noch einmal schlafen, dann steht das achte Studioalbum der kanadischen Hardrocker in den Läden. Auf die Veröffentlichung von "Wild Cat" hatten Danko Jones ihre Fans in den vergangenen Wochen und Monaten mit mehreren Vorabsongs und Musikvideos vorbereitet, zuletzt hatten sie etwa einen Clip zu "My Little RnR" ins Netz gestellt.

Die Veröffentlichung der Platte möchten wir morgen auf unserer VISIONS Party in Dortmund mit euch feiern: Wir schmeißen zu Ehren von "Wild Cat" eine exklusive Albumrelease-Party im FZW - mit einer großen Verlosung. Die ersten 100 Gäste haben die Chance auf 2x2 Gästelistenplätze für das Danko-Jones-Konzert in Bochum am 31. März. Außerdem gibt es zahlreiche T-Shirts und das neue Album auf CD zu gewinnen.

Einlass ist ab 23 Uhr, Gewinnlose erhaltet ihr zusammen mit euren Eintrittskarten an der Kasse. Eure Gewinne könnt ihr am Bändchen-Stand im Foyer abholen.

Danko Jones spielen Ende März sechs von VISIONS präsentierte Shows in Deutschland. Vorfreude hatte die Band bereits mit einem Tourtrailer geschürt. Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS Party:

Danko Jones Releaseparty

03.03. Dortmund - FZW

VISIONS empfiehlt:

Danko Jones

17.03. Frankfurt/Main - Batschkapp

21.03. Köln - Live Music Hall

22.03. Berlin - Huxley's Neue Welt

25.03. Dresden - Beatpol

26.03. München - Backstage

31.03. Bochum - Matrix