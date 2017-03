VISIONS Premiere: Telepathy präsentieren Video zu "Smoke From Distant Fires"

Ein nebliger Strand, düstere Visionen und ein dunkler Wald: Im Video zu "Smoke From Distant Fires" haben die britischen Post-Metaller Telepathy mit ihrem wuchtigen, dramatischen Sound einen stimmigen Kurzfilm unterlegt.

Zu Beginn des Clips wacht ein Mann orientierungslos an einem diesigen, menschenleeren Strand auf. Woher er kommt oder was ihn treibt, bleibt unklar - allerdings scheint ein Notizbuch eine Rolle zu spielen, in das er offenbar das hineinzeichnet, was er in nächtlichen Visionen gesehen hat. Schließlich zieht es ihn am nächsten Tag weiter, bis es in der folgenden Nacht in einem Wald zur Auflösung der Geschichte kommt.

Der Sound entwickelt in seinen fast acht Minuten einen epischen, auf die Bilder passenden Spannungsbogen: Die erste Hälfte bleibt "Smoke From Distant Fires" ein eher milder Postrocker, dem nur eine Blastbeat-Attacke eine düstere Vorahnung beschert. Erst in der zweiten Songhälfte geben Telepathy die Sporen, eine dringliche Post-Metal-Hypnose bricht sich Bahn.

Der Song ist ein Vorbote auf das neue Album der Band aus Essex. "Tempest" erscheint am 31. März, aufgenommen und gemixt hat das Werk Jaime Gomez Arellano, der auch schon mit Ghost und Altar Of Plagues arbeitete. Fans können die Platte bereits bei bei Golden Antenna vorbestellen.

Das Vorgängeralbum "12 Areas" war 2014 erschienen.

Video: Telepathy - "Smoke From Distant Fires"

Cover & Tracklist: Telepathy - "Tempest"

01. "First Light"

02. "Smoke From Distant Fires"

03. "Celebration Of Decay"

04. "Echo Of Souls"

05. "Apparition"

06. "Hiraeth"

07. "Water Divides The Tide"

08. "Metanoia"