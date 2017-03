Self Defense Family streamen "Maybe You Could Explain It To Me" von neuer Single

Die englisch-amerikanische Posthardcore-Band Self Defense Family hat eine neue Seven-Inch-Single angekündigt. Darauf enthalten sind die Songs "Bastard Form" und "Maybe You Could Explain It To Me". Letzteren gibt es bereits im Stream.

Self Defense Family bleiben einer der produktivsten Vertreter des Posthardcore. Kein halbes Jahr nach ihrem aktuellen Mini-Album "Colicky" steht die nächste Veröffentlichung der Band an - und ihre lange Diskografie wächst um ein weiteres Kleinformat.

"Bastard Form/ Maybe You Could Explain It To Me" heißt die Seven-Inch, die bei ihrem Label Alternatives vorbestellt werden kann und Mitte März verschickt wird. Gepresst wird sie in drei limitierten Farbvarianten, die 150 Exemplare in "Opaque Pink" sind schon ausverkauft.

Self Defense Family haben die B-Seite der Single gestreamt: "Maybe You Could Explain It To Me" ist ein bandtypisch spröder Posthardcore-Song, der zunächst am Indierock vorbeischrammt, um dann zur Mitte hin Fahrt aufzunehmen.