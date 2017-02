Foo Fighters beenden Bandpause, stellen live zwei neue Songs vor

Am vergangenen Freitag haben die Foo Fighters ihre Bandpause mit einem Überraschungsauftritt in England beendet. Während des Konzertes in Frome spielte die Band um Dave Grohl mit "Keep Your Pretty Promise To Yourself" und "Run With Me" zwei neue Songs erstmals.

Die Foo Fighters nutzten ihr Bühnen-Comeback nach einem Jahr, drei Monaten und zehn Tagen, das sie auf ihrer Website mit einem Countdown angekündigt hatten, in England dazu, ihren Auftritt beim diesjährigen Festival in Glastonbury bekannt zu geben.

Die Setlist ihres Auftritts im Cheese And Grain in Frome umfasste 24 Songs, darunter die beiden neuen Songs "Keep Your Pretty Promise To Yourself" und "Run With Me". Zumindest live wirken beide Songs deutlich zupackender und weniger ausschweifenden als die Songs ihres aktuellen Albums "Sonic Highways". Zudem feierte bei dem Konzert der Song "Sean" seine Livepremiere, den die Foo Fighters 2015 auf der EP "Saint Cecilia" veröffentlicht hatten.

Das gesamte Konzert könnt ihr weiter unten sehen, ebenso einen Zusammenschnitt der beiden neuen Songs. Im Sommer 2017 kommen die Foo Fighters als Headliner des Lollapalooza Festivals nach Berlin.

Video: Foo Fighters stellen zwei neue Songs live vor

Video: Foo Fighters geben Live-Comeback in Frome, England

Facebook-Post: Foo Fighters kommentieren Live-Combeack

Live: Foo Fighters

10.09. Berlin - Lollapalooza Festival