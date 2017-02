VISIONS Premiere: Schweizer Noiserocker Autisti präsentieren Song "Peaches For Planes"

Irgendwo zwischen Indierock, Noise und krautigem Postrock oszillieren Autisti aus der Schweiz. Am 14. April erscheint ihr selbstbetiteltes Debüt - und bei uns gibt es heute exklusiv die Premiere des Songs "Peaches For Planes".

Der Schweizer Gitarrist und Sänger Louis Jucker ist ein Tausendsassa. Einst spielte er bei den Berliner Prog-Metallern The Ocean, mittlerweile hat er mit Coilguns, The Fawn und Kunz drei eigene Bands. Mit Autisti kommt nun eine vierte hinzu.

Juckers Pendant in der Band ist Emilie Zoé, die ebenfalls singt, Gitarre und Orgel spielt. Schlagzeuger Steven Doutaz komplettiert das Trio, das am 14. April sein nach der Band benanntes Debüt mit acht Songs über Hummus Records veröffentlichen wird.

200 Exemplare werden limitiert mit Siebdruck-Artwork auf schwarzem Vinyl erscheinen und können bereits im Webshop des Berliner Labels Crazysane vorbestellt werden. Crazysane-Labelmacher Chris Breuer, der neben Jucker einst bei The Ocean war und mittlerweile in der Noiserock-Band Heads spielt, hat sich Autisti angenommen - und auch Juckers Mammut-Projekts "L'Altro Mondo", einem Fünf-LP-Set mit fünf Kollaborationen mit befreundeten Künstlern mit zwei Stunden Musik und 40 Songs.

Aaron Beam von Red Fang sagt über Autisti: "Hallo Welt! Mein Name ist Aaron Beam, und ich bin professioneller Musiker. Ein professioneller Musiker zu sein bedeutet, das meine Meinung mehr zählt als deine. Und meiner Meinung nach, ist diese neue Musik von Autisti total abgefahren! Die Musik ist meditativ und traumhaft, aber vermeidet die Falle der Shoegaze-Banalität, indem sie genug Überraschungen reinschmeißen, um dich kontinuierlich mit der Realität vertraut zu machen, dass die See zwar ruhig aussehen mag, tief unter der Oberfläche die Kämpfe und Freuden von Leben und Tod niemals nachlassen. Gönn dir ein paar Minuten und hör dir das an, du Knalltüte."

Wie Recht Beam hat, könnt ihr unten Anhand von Autistis Song "Peaches For Planes" testen.

Ab März sind Autisti auch auf Tour, einige Termine spielen sie dann zusammen mit den Noiserockern Pabst.

Stream: Autisti - "Peaches For Planes"

Live: Autisti

21.03. Zürich - Bogen F

24.03. Lausanne - Espace Autogéré

25.03. La Chaux-de-Fonds - Bikini Test

31.03. Bulle - Ebullition

08.04. Cully - Cully Jazz Festival

14.04. Basel - Kaserne

17.05. Chemnitz - AC17

19.05. Neuchâtel - La Case a Chocs*

21.05. Biel - Le Salopard*

22.05. Freiburg - Slow Club*

* mit Pabst