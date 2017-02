Neues Gorillaz-Album ist offenbar fertig

Damon Albarn hat offenbar einem Fan in London verraten, dass das neue Gorillaz-Album fertig sei und die Band sich derzeit auf eine Tour vorbereite.

Via Twitter postete ein Fan am Mittwochabend eine Serie von Tweets, darunter ein Foto von sich und Damon Albarn, den er offensichtlich vor einem Club in London getroffen hat. Der Gorillaz-Kopf soll ihm verraten haben, dass ihr heiß ersehntes neues Album fertig sei und sich die Band derzeit auf eine Tour vorbereite.

Von Seite der Gorillaz ist offiziell bislang nichts bestätigt, im Januar hatten sie aber schon einen neuen Song veröffentlicht: Das Anti-Trump-Stück "Hallelujah Money" fungierte als erster Vorbote auf das kommende Album und ist das erste neue Gorillaz-Material seit sechs Jahren. Der Nachfolger des 2011 erschienenen "The Fall" könnte also noch in der ersten Jahreshälfte 2017 herauskommen.

Von einem neuen Gorillaz-Album war schon Mitte 2015 die Rede. Vergangenes Jahr hatte die Band auch Updates zur Studioarbeit gegeben. Anschließend hatte Albarn aber verkündet, dass die neue Platte doch erst 2017 kommen soll.

Tweets: Gorillaz-Fan trifft Damon Albarn in London

@_JackWinstanley he told me he'd got a new hat for the gorillaz tour and started dancing I'm literally crying — Jack (@_JackWinstanley) 22. Februar 2017