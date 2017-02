VISIONS empfiehlt: Band Of Horses kommen auf Tour

Ben Bridwell und seine Band Of Horses kommen ein weiteres Mal nach Deutschland, um ihr aktuelles Album "Why Are You Ok" vorzustellen. VISIONS präsentiert die Tour, die die Band aus Seattle in vier deutsche Städte führt.

Nach zwei einzelnen, ausverkauften und von VISIONS präsentierten Konzerten in Köln und Hamburg, das am kommenden Freitag stattfindet, kommen Band Of Horses im Sommer 2017 für vier weitere Termine nach Deutschland.

"Why Are You Ok" heißt das aktuelle Album der Band um Sänger und Songwriter Ben Bridwell, auf dem die Band unter anderem von Dinosaur Jr.s J Mascis und Jason Lytle von Grandaddy unterstützt wird.

Wie sich die Songs des Albums, das zu den Schönheiten in VISIONS 280 gehörte, live entfalten und weiterentwickeln, kann man im August überprüfen. Der Vorverkauf für die vier Konzerte in Deutschland startet am 1. März bei Eventim, ab Freitag, den 3.März sind die Karten überall erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Band Of Horses

03.03. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft

14.08. Berlin - Huxleys

15.08. München - Muffathalle

30.08. Frankfurt - Batschkapp

06.09. Köln - Gloria