Pissed Jeans machen sich in Video zu "The Bar Is Low" über Fitnessboom lustig

"Why Love Now", das neue Album der Punks Pissed Jeans, erscheint heute. Wie wunderbar das Album die Balance zwischen Übellaunigkeit und einer kauzigen Form von Humor hält, zeigt der Videoclip zu "The Bar is Low".

Im Video sieht man die vier von Pissed Jeans beim Training im Fitnessstudio, allerdings beim eher kreativen und wenig ambitionierten Umgang mit den Geräten - "The Bar is Low" eben. Als eine Gruppe durchtrainierter Fitnessfreaks das Studio betritt, nimmt der Clip eine ungeahnte Wendung und liefert am Ende eine wunderbare Pointe.

Dazu röchelt und pöbelt sich Sänger Matt Korvette durch einen erstaunlich eingängigen Song, der gut auf den Punkt bringt, wie wenig notwendig ist, um einen Song voller Energie zu schreiben. "Why Love Now" erscheint heute auf Sub Pop. Zuletzt hatte die Band den Titelsong des Albums gestreamt.

Video: Pissed Jeans - "The Bar Is Low"