Newsflash (Melvins, Joe Cardamone, Swans u.a.)

Neuigkeiten von Melvins, Joe Cardamone, Swans, Myrkur, Wild Pink, Ministry, Sólstafir, Cayetana, The Mountain Goats, Diet Cig, Ulver und zwei Metalheads, die Popsongs schreiben.

+++ Die Melvins haben für dieses Jahr gleich zwei neue Alben in Aussicht gestellt. "Eines davon war mit Steve entstanden", verriet Schlagzeuger Dale Crover in einem Interview, und meint damit Steve McDonald, der die Band vergangenes Jahr auf Tour unterstützt hatte. "Es ist ein Doppelalbum. Das andere ist noch geheim, aber darauf werden sowohl Steve als auch [Jeff] Pinkus zu hören sein. Also zwei Bassisten. Jeff war gerade in der Stadt und da haben wir ein paar Sachen aufgenommen. Wir haben das nicht geplant, aber dann gleich ein ganzes Album eingespielt. Es ist einfach so passiert." Dieser ergiebige Output ist für die Experimental-Veteranen nicht ungewöhnlich: 2016 brachten sie mit "Basses Loaded" und "Three Men And A Baby" auch schon zwei Studioalben in einem Abstand von wenigen Monaten heraus. Details zu den neuen Veröffentlichungen gibt es noch keine. Crover und sein Melvins-Kollege Buzz Osborne sind seit neuestem Teil einer Supergroup namens Crystal Fairy, die morgen ihr gleichnamiges Debüt veröffentlicht.

+++ The Icarus Line-Sänger Joe Cardamone hat einen Kurzfilm als Teaser seines kommenden Solo-Albums veröffentlicht. Der knapp achtminütige Clip ist im provokanten Avantgarde-Stil gedreht und zeigt in Neon-Farben überzeichnete Szenen von Stripperinnen, maskentragenden Party-Gästen und einer Wüstenlandschaft. Im weiteren Verlauf steigert sich der Film ins Extreme, indem sich Szenen von nackten blutüberströmten Frauen mit brennenden Kreuzen abwechseln. Der erste Vorabsong "Out Of Road" zeichnet sich dabei durch beschwörenden, gedoppelten Gesang aus, und unterstreicht damit die im Film angedeutete mystische Ebene. Ergänzt wird dieser durch Drum-Computer und eine dem Orientalischen entlehnte Melodiefolge. Nach eigenen Angaben hat Cardamone bereits über 40 eigene Songs aufgenommen, die er im Laufe des Jahres in unterschiedlichen Formaten unter dem Namen "Holy War" veröffnetlichen will. Ob dabei auch ein physischer Release geplant ist, ist bisher nicht bekannt.

Stream: Joe Cardamone - "Out Of Road"

Video: Kurzfilm zu "Holy War"

Joe Cardamone presents Holy War from joe cardamone on Vimeo.

+++ Swans haben eine Reissue ihres Albums "The Great Annihilator" angekündigt. Der damalige Drummer Bill Rieflin hatte Tonbänder und Kassetten mit den originalen und noch ungemasterten Aufnahmen gefunden, die Produzent Doug Henderson daraufhin überarbeiten konnte. Michael Gira nannte den neuen Sound eine "Offenbarung mit großer akustischer Wirkung". Die Neuauflage erscheint am 28. April bei Mute in einem Bundle mit Giras Solodebüt "Drainland", das wie "The Great Annihilator" ursprünglich 1995 veröffentlicht worden war. Zuletzt hatten Swans auf eine Crowdfunding-Kampagne für eine Banddokumentation aufmerksam gemacht.

+++ Myrkur hat die Arbeit an einem neuen Album bestätigt. Das Black-Metal-Projekt der dänischen Musikerin Amalie Bruun hatte 2015 das Debütalbum "M" veröffentlicht. Nun befindet sich Bruun gemeinsam mit Sunn O)))-Produzent Randall Dunn in Kopenhagen im Studio. Zu den Besonderheiten des neuen Albums erklärte die Musikerin: "Ich mische 'Kulning', einen alten skandinavischen Herdenruf, in die Melodien und singe die Texte in unterschiedlichen Sprachen." Erscheinen soll das Album von Myrkur im Herbst via Relapse. Auch einige Special Guests sollen an den Aufnahmen Teil haben. Genauere Details dazu sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

+++ Die New Yorker Indie-Pop-Band Wild Pink streamt ihr gleichnamiges Debütalbum. Ähnlich wie die bereits vorab vorgestellte Single "Great Apes", bieten die elf Songs treibenden und flächigen Gitarrenrock, der auch vor einem vertrackten Rhythmus oder einem schrägen Akkord nicht zurückschreckt. Im Vordergrund steht dabei immer die sanfte Stimme von Frontmann John Ross, der nur sehr selten seine tiefe und beruhigende Klangfarbe zugunsten eines raueren Tonspektrums ablegt. "Wild Pink" erscheint morgen über Tiny Engines.

Stream: Wild Pink - "Wild Pink"

+++ Ministry haben die Arbeit an neuer Musik bestätigt. In einem Facebook-Post zeigte Frontmann Al Jourgensen, dass er momentan mit Keyboarder John Bechdel an neuem Songmaterial arbeitet. Auch auf Twitter teilte die Band zwei Bilder, die den Sänger im Studio zeigen. Wie weit die Planung neuer Musik fortgeschritten ist, ist bislang nicht bekannt. Nach dem Tod des langjährigen Lead-Gitarristen Mike Scaccia 2013 und der Veröffentlichung des Albums "From Beer To Eternity" im selben Jahr, war es still um die Musiker geworden. Zuletzt war Al Jourgensen mit seinem Zweitprojekt Surgical Meth Machine beschäftigt gewesen und hatte im April das nach der Band benannte Debütalbum veröffentlicht.

Facebook-Post: Al Jourgensen und John Bechdel arbeiten an neuer Musik

Tweets: Ministry im Studio

+++ Sólstafir haben das neue Album "Berdreyminn" angekündigt. Laut einem Pressetext bedeutet der isländische Titel "Träumer" oder "prophetischer Hellseher" und betone die Mischung aus eindringlichen Melodien und psychedelischen Segmenten, die die Post-Metal-Band in ihrer von Classic Rock beeinflussten Musik kombiniert. Der Nachfolger zum 2014 veröffentlichten "Ótta" erscheint am 26. Mai via Season Of Mist.

Cover & Tracklist: Sólstafir - "Berdreyminn"

01. "Silfur-Refur"

02. "Ísafold"

03. "Hula"

04. "Nárós"

05. "Hvít Sæng"

06. "Dýrafjörður"

07. "Ambátt"

08. "Bláfjall"

+++ Cayetana haben das neue Album "New Kind Of Normal" angekündigt mit "Mesa" einen ersten Track mit Musikvideo präsentiert. Es zeigt das Punkrock-Trio bei der Performance in einem Haus, während der sich jedes Bandmitglied mit einer Taschenlampe auf die Suche nach etwas Unbestimmtem macht, bevor sie sich am Ende alle an einem Lagerfeuer begegnen. Musikalisch knüpfen Cayetana an den fröhlich-fuzzigen Poppunk ihres Debütalbums "Nervous Like Me" an. Das neue Album erscheint am 5. Mai via Plum. Im vergangenen Jahr hatte die Band aus Philadelphia die EP "Tired Eyes" veröffentlicht und sich an einer Split-Seven-Inch beteiligt.

Video: Cayetana - "Mesa"

Cover & Tracklist: Cayetana - "New Kind Of Normal"

01. "Am I Dead Yet?"

02. "Mesa"

03. "Too Old For This"

04. "Bus Ticket"

05. "Easy To Love"

06. "Side Sleepers"

07. "Certain For Miles"

08. "Phonics Failed Me"

09. "Grumpy’s"

10. "Follow"

11. "Dust"

12. "World"

+++ The Mountain Goats haben ein neues Album angekündigt und einen ersten Song daraus vorausgeschickt. Das 21. Studioalbum der LoFi-Indierocker trägt den Titel "Goths" und erscheint am 19. Mai über Merge. Mit dem fröhlichen "Andrew Eldritch Is Moving Back To Leeds" gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack auf das 16 Songs enthaltende Werk. Obwohl die Melodie und die Rhythmik des Songs simpel geraten, besticht er durch eine ausgefallene Instrumentierung - unter anderem kommen Xylophonklänge, Streicher und Querflöten zum Einsatz. Lyrisch behandelt der Titel das schwere Leben des The Sisters Of Mercy-Frontmannes Andrew Eldritch, und dabei auch das Älterwerden in einer Gegenkultur. Zuletzt hatte Frontmann John Darnielle einen Song zum Untertitel des kommenden Star-Wars-Films geschrieben.

Stream: The Mountain Goats - "Andrew Eldritch Is Moving Back To Leeds"

Cover & Tracklist: The Mountain Goats - "Goths"

01. "Rain In Soho"

02. "Andrew Eldritch Is Moving Back To Leeds"

03. "The Grey King And The Silver Flame Attunement"

04. "We Do It Different On The West Coast"

05. "Unicorn Tolerance"

06. "Stench Of The Unburied"

07. "Wear Black"

08. "Paid In Cocaine"

09. "Rage Of Travers"

10. "Shelved"

11. "For The Portuguese Goth Metal Bands"

12. "Abandoned Flesh"

13. "For The West Coast Dark Ambient Bedroom Warriors"

14. "Scaling the Well"

15. "Vanishing Act"

16. "Grave Dust"

+++ Das Indierock-Duo Diet Cig hat ein Musikvideo zum Titel "Tummy Ache" veröffentlicht. Im Gegensatz zum Inhalt des Titels, der sich mit der Rolle einer Frau in einer scheinbar von Männern dominierten Welt beschäftigt, fällt der Clip ausgesprochen bunt und fröhlich aus. Das kurze Video zeigt eine Band, die sich aus jungen Mädchen zusammensetzt, auf dem Weg zu ihrem Gig. Dabei geizt der Clip weder an Glitzer noch an Farbe, und unterstützt so die positive Stimmung, die die Szenen vermitteln. Das Debütalbum "Swear I'm Good At This" erscheint am 7. April via Frenchkiss.

Video: Diet Cig - "Tummy Ache"

+++ Ulver haben die Aufnahmen an ihrem neuen Album beendet. Die Black-Metaller aus Norwegen werden mit "The Assassination of Julius Caesar" ihr erstes Studioalbum seit 2012 veröffentlichen. Erscheinen wird der Nachfogler zu Childhood's End am 7. April. Genauere Details zum Album und zu kommenden Live-Terminen der Band sollen in Kürze folgen. Zuletzt hatten Ulver das experimentellere Werk "ATGCLVLSSCAP" veröffentlicht, welches Live-Improvisationen und Multitrack-Einschübe auf 80 Minuten vereint.

+++ Treffen sich zwei Metalheads, um einen Pop-Song zu schreiben: Die Youtuber Jared Dines und Vincent Mindas haben das einfach mal ausprobiert und innerhalb von 24 Stunden ein Pop-Nümmerchen aus dem Ärmel geschüttelt, das sämtliche Highschool-Musical-Komponisten vor Neid erblassen lässt. Da könnten sich die Beiden glatt überlegen, ein paar Songs an Taylor Swift zu verkaufen. Mit dem Geld ließe sich dann das Metal-Gitarren-Equipment aufrüsten und alle hätten gewonnen.

Video: ein Pop-Song geschrieben von zweio metalheads