The Dillinger Escape Plan geben Nachholtermine bekannt

Nach einem Tourbus-Crash in Polen vor zwei Wochen mussten The Dillinger Escape Plan die restlichen Konzerte ihrer laufenden Abschieds-Tour durch Europa absagen. Nun hat die Band Nachholtermine für den Sommer bekannt gegeben.

Auf dem Weg zu ihrem Konzert in Krakau vor zwei Wochen waren The Dillinger Escape Plan mit ihrem Tourbus in einen Autounfall verwickelt worden. Wegen der Verletzungen einzelner Personen und der Zerstörung von Equipment sah die Band sich daraufhin gezwungen, ihre laufende Europa-Tour abzubrechen. "Es war uns eine Ehre, diese Shows zu spielen, aber leider müssen wir den Rest davon absagen", kommentierte sie in einem öffentlichen Statement. "Wir werden jeden Termin nachholen, bei dem es uns möglich ist, und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Greg, Ben, Liam, Billy, Kevin." Nun stehen die Nachholtermine für die Shows in Deutschland fest.

Im Juni werden The Dillinger Escape Plan die beiden Konzerte in München und Wiesbaden nachholen, im August dann die Shows in Köln und Leipzig. Das Quintett um Frontmann Greg Puciato spielte im Rahmen seiner letzten Tour als Band schon Anfang Februar einige Shows in Deutschland, bei den Konzerten im Sommer werden sie sich nach rund 20 Jahren gemeinsamer Geschichte nun endgültig von ihren Fans verabschieden.

Die genauen Termine findet ihr weiter unten. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig, Karten gibt es ansonsten auch bei Eventim.

Puciato hatte zuletzt über Musik gesprochen, die den größten Einfluss auf sein bisheriges Leben ausgeübt hatte.

The Dillinger Escape Plan

14.06. München - Backstage

25.06. Wiesbaden - Schlachthof

15.08. Köln - Gloria

16.08. Leipzig - Conne Island