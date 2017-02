Prophets Of Rage geben Video-Update aus dem Studio

Im Januar meldeten sich die Prophets Of Rage erstmals von den Arbeiten an ihrem Debütalbum. Nun gibt es ein erstes Video aus dem Studio, in dem sich die Bandmitglieder zu den Arbeiten am neuen Album äußern. Zudem zeigt die Band ein Live-Video zum Rage-Against-The-Machine-Song "Testify".

Auf ihrer Website haben die Prophets Of Rage, zu denen die drei Rage Against The Machine-Musiker Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford, Chuck-D und DJ Lord von Public Enemy und B-Real von Cypress Hill gehören, ein Video gepostet, das sie bei der Arbeit im Studio zeigt. Neben dem üblichen PR-Sprech, wie aufgeregt die Musiker doch wegen der Arbeit am aktuellen Album seien, erfährt man darin aber auch, dass ihr Album von Brendan O'Brien produziert wird. Das Video lässt sich nicht einbetten, sondern nur auf der Website der Prophets Of Rage sehen.

Weiter unten gibt es dafür einen Liveclip zum Rage-Against-The-Machine-Song "Testify", den die Prophets Of Rage beim Anti-Inaugural-Ball am Tag der Amtseinsetzung von Donald Trump in Los Angeles gespielt hatten.

Im Sommer sind die Prophets Of Rage in Europa unterwegs, möglicherweise bereits mit neuem Material. Karten für das Konzert in der Berliner Zitadelle gibt es bei Eventim

Video: Prophets Of Rage - "Testify" (Live)

Live: Prophets Of Rage

07.06. Berlin - Zitadelle