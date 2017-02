Descendents: Gewinnt Tickets für die einzige Deutschland-Show!

Im Sommer spielen die Descendents ihren schlauen Cali-Punk auch in Deutschland und Österreich - allerdings nur bei je einem einzigen Konzert. Wir verlosen Tickets für die exklusive, von VISIONS präsentierte Deutschland-Show in Wiesbaden.

Die Descendents setzen auf Klasse statt auf Masse: Im Sommer spielen die Punkrock-Veteranen nur eine Handvoll Konzerte in Europa - darunter je eines in der Wiener Arena und dem Wiesbadener Schlachthof. Karten für beide Konzerte gibt es bei bei Eventim.

Weil die Tickets aber vermutlich bald vergriffen sein werden, wollen wir eure Chancen erhöhen, Milo Aukerman und Co. live zu erleben: Wir verlosen 5x2 Tickets für das exklusive Deutschland-Konzert in Wiesbaden. Teilnehmen könnt ihr in unserer Verlosungsrubrik.

Zu hören gibt es dann sicher auch die Songs des neuen, gefeierten Albums "Hypercaffium Spazzinate", mit dem sich die Band aus Manhattan Beach, Kalifornien 2016 eindrucksvoll zurückgemeldet hatte - ein bisschen altersweise, aber kaum altersmilde. Zu den Songs "No Fat Burger", "On Paper" und "Full Circle" hatte die Band auch Videos veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

Descendents

06.06. Wiesbaden - Schlachthof

08.06. Wien - Arena