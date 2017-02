VISIONS Party München feiert Jubiläum mit großer Ticket-Verlosung

Unsere VISIONS Party München feiert am 25. Februar ihren neunten Geburtstag. Wir zelebrieren das Jubiläum mit euch und verlosen im Strom zahlreiche Tickets für Konzerte und CDs von Blink-182, Danko Jones, Jimmy Eat World und vielen mehr.

Neun Jahre VISIONS Party in München wollen gefeiert werden: Am kommenden Samstag, den 25. Februar zelebrieren wir den Geburtstag mit euch zusammen im Strom - und schicken euch auf ein paar Konzerte.

Unser DJ Albert Royal verlost während der Party einen ganzen Schwung Konzertkarten, vom kalifornischen Pop-Punk-Aushängeschild Blink-182, die im Juni zusammen mit A Day To Remember in der Olympiahalle auftreten, über den Garage'n'Roll-Teufel Danko Jones und die Emo-Lieblinge Jimmy Eat World bis hin zu den Psychfolkern Wolf People.

Es lohnt sich also, am DJ-Pult vorbeizuschauen. Neben Karten und zahlreichen CDs verstecken sich auch ein paar Trostpflaster in unserem Verlosungspool. Alle Ticket-Gewinne findet ihr weiter unten in der Übersicht.

Einlass für die VISIONS Party am Samstag ist ab 22.30 Uhr, der Eintritt ist bis 23 Uhr frei. Danach zahlt ihr 6 Euro. Weitere Informationen findet ihr in der Facebook-Veranstaltung.

VISIONS Party München: Ticketverlosung

16.06. Blink-182 und A Day To Remember | Olympiahalle (2x2 Tickets)26.03. Danko Jones | Backstage Werk (2x2 Tickets)29.08. Jimmy Eat World | Hirsch Nürnberg (1x2 Tickets)18.03. Schrottgrenze | Milla (1x2 Tickets)11.04. Wolf People | Kranhalle (2x2 Tickets)24.04. Esben And The Witch | Milla (2x2 Tickets)