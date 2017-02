Conor Oberst kündigt Tour für Spätsommer an

Conor Oberst kommt im August erneut für Konzerte nach Deutschland. Nach den ausverkauften Shows im Januar wird ihn die nächste Tour mit dem neuem Album "Salutations" erneut für drei Termine in unsere Gefilde führen.

Neben drei Clubshows in Dresden, Frankfurt am Main und Köln wird Conor Oberst auch beim Haldern Pop und beim A Summer's Tale Festival zu sehen sein. Im Gegensatz zu den Shows im Januar, wo Oberst mit nur dezenter musikalischer Unterstützung als Solo-Künstler auf der Bühne stand, wird er bei den kommenden Shows von einer kompletten Band unterstützt werden. In Frankfurt und Erlangen begleiten Oberst die Indierocker Big Thief. Karten für die Clubkonzerte gibt es bei bei Eventim.

Das Setting folgt dabei seinem aktuellen beziehungsweise seinem kommenden Album: Während Oberst auf dem aktuellen, im Oktober 2016 erschienenen Werk "Ruminations" seine Identität als Folk-Songwriter zwischen Akustikgitarre und Mundharmonika auslotete, wird sein kommendes Album "Salutations" die gleichen zehn Stücke im volleren Bandsound zeigen, zudem enthält die Platte sieben weitere Songs. Den Vorboten "A Little Uncanny" kann man bereits stream.

Live: Conor Oberst

02.-05.08. Luhmühlen - A Summer's Tale Festival

05.08. Dresden - Beatpol

10.08. Rees-Haldern - Haldern Pop

15.08. Frankfurt/Main - Batschkapp

16.08. Köln - E-Werk