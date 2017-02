Melvins-meets-Mars-Volta-Supergroup Crystal Fairy erklärt sich in VISIONS

Diese Supergroup muss 2017 erst mal jemand toppen: Omar Rodriguez und seine Partnerin Teri "Gender Bender" Suarez haben sich mit zwei Melvins zusammengeschlossen. Im Titelinterview unserer neuen Ausgabe erzählen Crystal Fairy, wie es dazu kam.

Das Wort hat dabei vor allem Suarez, bekannter als Frontfrau der mexikanischen Garagenpunks Le Butcherettes und von Bosnian Rainbows, der Artpop-Band, die sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Omar Rodriguez-Lopez betreibt.

Der wiederum hielt sich bei den Interviews rund um ihr neues Allstar-Projekt Crystal Fairy zurück - offenbar spannt ihn die Arbeit mit den wiedervereinten Posthardcore-Ikonen At The Drive-In derzeit zu stark ein. Mit ihnen plant Rodriguez ebenso eine neue Platte wie mit seiner Post-Mars Volta-Band Antemasque.

Neue Projekte an allen Ecken und Enden also - mit dem Unterschied, dass die Alben der zuletzt genannten Bands offenbar weniger spontan und schnell zustande gekommen sind als die "Out of the blue"-Band Crystal Fairy: Rodriguez und Suarez haben die Melvins-Musiker Buzz Osborne und Dale Crover auf einer gemeinsamen Tour kennengelernt, wie die Sängerin im VISIONS-Interview berichtet - und ehe sie sich versahen, hatten sie eine Band gegründet und standen im Studio.

"Es ging wirklich superschnell", erinnert sich Suarez, "Ich glaube, der große Unterschied zu unseren anderen Bands ist, dass Crystal Fairy spontan entstanden sind und auch von der Spontaneität leben: in einen Raum gehen und den Moment des Musikmachens genießen. Für mich war es auch interessant zu sehen, wie Buzz und Dale sich gegenseitig lesen können - musikalisch gesehen. So etwas hatte ich vorher noch nie erlebt. Die beiden machen seit 30 Jahren zusammen Musik, das merkt man sofort."

Wie Suarez und Rodriguez von den großen Routiniers bei Crystal Fairy profitiert haben, welche Überraschungen die Arbeit an ihrem starken Debüt im weiteren Verlauf bereithielt und was die Supergroup in Zukunft vorhat, erfahrt ihr in der neuen VISIONS-Ausgabe, die am morgigen Mittwoch erscheint - und der darüber hinaus die nicht zu verpassende Melvins-Tourdoku "Across The USA In 51 Days" auf DVD beiliegt.

Das am Freitag erscheinende Debüt von Crystal Fairy könnt ihr bereits streamen.