VISIONS empfiehlt: Coheed And Cambria kündigen exklusive Album-Show an

Coheed And Cambria werden im Juni ihr Album "Good Apollo I'm Burning Star IV..." auch in Deutschland auf die Bühne bringen. In Köln spielt die Band ein exklusives Konzert.

Coheed And Cambria liefern Fans damit einen echten Leckerbissen: "Good Apollo I'm Burning Star IV..." ist nicht nur eine der progressivsten Platten der Band, sondern gilt unter vielen Fans auch als eine ihrer besten. Am 14. Juni wird das 2005 erschienene Album in der Kölner Essigfabrik zu Ehren kommen. Karten gibt es ab Donnerstag, 12 Uhr bei Eventim.

Zuvor werden Coheed And Cambria die Platte im Rahmen der "Neverender GAIBSIV"-Tour aber in den USA auf die Bühne bringen, wo sie im April und Mai bereits dutzende Shows spielen. Die Tour zu Ehren ihres dritten Albums hatte die band im Vorfeld auch schon mit einem Teaser angekündigt.

Das aktuelle Album der Indie-Progger, "The Color Before The Sun", war 2015 erschienen. Im Sommer 2016 hatte es außerdem noch eine "Deconstructed Version" der Platte gegeben, die zusätzlich Demos und Live-Bootlegs rund um das Album mitlieferte.

VISIONS empfiehlt:

Coheed And Cambria

14.06. Köln - Essigfabrik