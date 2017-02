VISIONS Herzensfestival: Maifeld Derby gibt weitere Bands bekannt

Das Mannheimer Maifeld Derby hat weitere Acts der diesjährigen Auflage des Festivals bestätigt. Mitte Juni werden dann unter anderem Thurston Moore, Amanda Palmer und Sometree spielen.

20 weitere Bands haben die Organisatoren des Maifeld Derby in der zweiten Ankündigungsrunde bekannt gegeben. Neben den Gospel-Black-Metal-Aufsteigern Zeal & Ardor spielt im Juni die deutsche Indieband Sometree eine ihrer wenigen Reunionshows. Eine ganz besonderes Konzert dürfte der Auftritt von Amanda Palmer und Edward Ka-Spel von den Legendary Pink Dots werden.

Solo tritt Ex-Sonic-Youth-Gitarrist Thurston Moore auf, weitere interessante Bestätigungen sind Minus The Bear, die niederländischen Indiepopper Klangstof, Gewalt - die neue Band von Surrogat-Frontmann Patrick Wagner - sowie White Wine und King Khan And The Shrines. Zwischen Folk, HipHop und Indierock vermitteln dagegen Why?. Als weitere Acts aus den Bereichen Electronica und Indiepop wurden unter anderem Sohn, Acid Arab und die Australier Parcels bestätigt.

Bereits im November hatte das Festival, das von VISIONS präsentiert wird, American Football angekündigt. In der ersten Bandwelle im Dezember 2016 kamen dazu unter anderem Moderat, King Gizzard & The Lizard Wizard, Metronomy, Friends Of Gas, Kate Tempest und The Tidal Sleep hinzu.

Drei-Tages-Karten sind bereits im Verkauf. Zudem können ab sofort für Samstag, den 17. Juni, Tagestickets über die Website des Festivals gekauft werden. Dann spielen Moderat, Metronomy, Kate Tempest, American Football, Ryley Walker, Dear Reader, Sometree und viele mehr.

Weitere große Namen will das Maifeld Derby in Kürze bekannt geben.

VISIONS Herzensfestival:

Maifeld Derby

16.-18.06. Mannheim - Maimarktgelände