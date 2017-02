Grunge-Pop-Newcomer Vant verlosen Deluxe-Version von Debütalbum "Dumb Blood"

Heute veröffentlichen die britischen Grunge-Pop-Punks Vant ihr Debütalbum "Dumb Blood". Wir verlosen das zwischen schmutzigem Grunge, treibendem Garage Rock und hymnischem Indiepop pendelnde Werk in seiner umfangreicheren Deluxe-Ausgabe sowie auf Vinyl.

Manche VISIONS-Leser dürften Vant bereits kennen: Die britischen Grunge-Pop-Aufsteiger waren 2015 bereits als Support von Royal Blood in Deutschland zu sehen; im gleichen Jahr erschienen auch ihre beiden EPs "Parasite" und "Parking Lot".

Seitdem hat sich die erst 2014 in London gegründete Band zu echten Shooting Stars des Garage Rocks gemausert - wie ihr heute veröffentlichtes Debütalbum "Dumb Blood" belegt: Zwischen lässig schepperndem Garage Rock, feinfühligen Indierock-Momenten, dem Schmutz des Grunge und energetischen Punk'n'Roll-Spitzen spielen sich Vant durch eine pulsierende Hit-Sammlung, die eher nach dem stürmischen Höhepunkt einer länger gewachsenen Karriere als dem Debüt einer jungen Nachwuchshoffnung klingt.

Zudem zeigt die Band um Frontmann Mattie Vant sich auch politisch hellwach: der Syrien-Konflikt, Rape Culture, Social Media, Schusswaffengewalt, Rassismus, Religion - immer haben Vant den Finger in der Wunde, nie wirken sie dabei bemüht oder aufgesetzt. Dazwischen ist trotzdem noch Zeit für persönliche Geschichten, etwa über unerfüllte berufliche Träume.

Damit ihr möglichst vollumfänglich in die Welt von Vant eintauchen könnt, verlosen wir ihr Debüt "Dumb Blood" 3x auf Vinyl und 3x in der Deluxe-Version, die den 15 Songs noch sieben Bonustracks zur Seite stellt. Mitmachen könnt ihr in unserer Verlosungsrubrik.

Als Appetizer für die Platte hatten Vant vorab bereits mehrere Songs mit Videos ausgestattet. Zuletzt gab es einen Clip zum persönlichen "Do You Know Me?" zu sehen, das einen mit Blues-Solos und Garage-Drive in seinen Bann reißt. Unten findet ihr eine Playlist mit sämtlichen bisher veröffentlichten Videos von Vant.

Videos: Vants bisherige Videos

Cover & Tracklist: Vant - "Dumb Blood" (Deluxe Edition)

01. "The Answer"

02. "Put Down Your Gun"

03. "Peace & Love"

04. "Lampoon"

05. "Parking Lot"

06. "Do You Know Me?"

07. "Freedom Of Movement"

08. "I Don't Believe In God"

09. "(Transmission)"

10. "Fly-By Alien"

11. "Headed For The Sun"

12. "Parasite"

13. "Are We Free?"

14. "Karma Seeker"

15. "Time & Money"

16. "Peace & Love (Reprise)"

17. "Welcome To The Wonderful World Of Berners Lee"

18. "Mess Around"

19. "Birth Certificate"

20. "Bribe Me To My Grave"

21. "All Our Babies"

22. "Holy Water"