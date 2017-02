Incubus streamen neue Single "Nimble Bastard"

Es ist so weit: Nachdem Incubus in den vergangenen Wochen immer wieder Updates zu den Arbeiten an ihrem neuen Album gegeben hatten, streamen sie nun die daraus erste Single "Nimble Bastard".

Schrammelige Gitarren und Brandon Boyds schleichend-charmante Vocals leiten den neuen Incubus-Song ein, zum Refrain hin nimmt er dann Fahrt auf und steigert sich im Mittelteil in ein verzerrt-noisiges Gefrickel, bevor das Stück zum Ende hin seine simple Eingängigkeit ausspielt. "Nimble Bastard" ist die erste Single aus Incubus' achtem Studioalbum. Der Song feierte in der heutigen US-Morgensendung von The Kevin And Bean seine Premiere und steht nun als Stream im Netz zur Verfügung.

Die neue Platte der Band trägt den schlichten Titel "8" und soll im Frühjahr bei Island erscheinen. Für den Nachfolger von "If Not Now, When?" von 2011 arbeitete die Band mit Produzent Dave Sardy (Helmet, Slayer) zusammen. Auf der Platte soll auch ein gemeinsamer Song mit dem Dubstep-DJ Skrillex enthalten sein.

In den vergangenen Wochen hatte Gitarrist Miek Einziger seine Fans immer wieder mit Postings aus dem Studio auf dem Laufenden gehalten, via Instagram postete er vor zwei Wochen auch ein Bild, auf dem ein mögliches Artwork und Auszüge des Booklets zu sehen sind. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für "8" gibt es bislang nicht.

Stream: Incubus - "Nimble Bastard"