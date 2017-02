Newsflash (Backyard Babies, Zeal & Ardor, Czar Fest u.a.)

Neuigkeiten von Backyard Babies, Zeal & Ardor, dem Czar Fest, A Day To Remember, Bryce, Tony Sly, dem M'era Luna Festival, Linkin Park, Los Campesinos!, Daft Punk, Yumi Zouma und einem Spinal-Tap-Moment von Guns N' Roses.

+++ Die Backyard Babies haben die Live-DVD "Live At The Cirkus" angekündigt. 2015 meldeten sich die schwedischen Stadionrocker nach fünfjähriger Bandpause mit dem Album "Four by Four" und ausgedehnter Tour zurück. Im Februar 2016 spielte die Band dabei auch eine Headliner-Show im Stockholmer Cirkus Theatre. Ein kurzer Trailer zeigt die Musiker in voller Aktion und fast die wichtigsten Eckpunkte der Setlist zusammen. Diese enthält 17 Songs, darunter Tracks wie "Brand New Hate", "Minus Celcius", "Look At You" und viele mehr. Der Konzertfilm ist ab dem 24. Februar als DVD, Blu-ray oder als Stream erhältlich.

Trailer: Backyard Babies - "Live At The Cirkus"

Bild: Backyard Babies - "Live At The Cirkus"

+++ Zeal & Ardor haben einen neuen Song veröffentlicht. Bei einer Live-Session spielte die experimentelle Metalband um Mastermind Manuel Gagneux den bisher unveröffentlichten Titel "Don't You Dare". Ähnlich wie im bereits vorgestellten "Devil Is Fine" bieten die Musiker eine Genremischung, die sich aus gospelartigen Chorgesängen, schreddernden Heavy-Metal-Gitarren und Blues-Vocals, die immer wieder von heftigen Black-Metal-Screams durchschnitten werden, zusammensetzt. "Der Titel vereint inhaltlich biblische Dämonen und eine H.P.Lovecraft-Thematik", erklärte Gagneux den Song. "Devil Is Fine", das zweite Album von Zeal & Ardor, erscheint am 24. Februar regulär in Deutschland. Obwohl "Don't You Dare" nicht darauf enthalten ist, soll der neue Titel bei der kommenden Tour der Musiker präsentiert werden. Karten für die von VISIONS präsentierte Show in der Berliner Urban Spree Galerie sind bei Eventim erhältlich.

Video: Zeal & Ardor - "Don't You Dare" (Live-Studiosession)

VISIONS empfiehlt:

Zeal & Ardor

22.04. Berlin - Urban Spree Galerie

+++ Ihren ersten Live-Auftritt überhaupt spielen Zeal & Ardor allerdings beim Czar Fest: Das Baseler Festival hat mittlerweile sein komplettes Line-Up veröffentlicht. Dieses setzt sich hauptsächlich aus Schweizer Bands zusammen, darunter vielen Newcomer-Künstlern, die alle bei dem Plattenlabel Czar Of Crickets unter Vertrag stehen. Neben Zeal & Ardor spielen bei der zweitägigen Veranstaltung unter anderem die Thrash-Metal-Band Gurd, die 2014 bereits ihr 20-jähriges Bestehen feierte, und die Indie-LoFi-Rocker Autisti, deren Debütalbum am Eröffnungstag des Czar Fests erscheint. Neben der Musik bietet das Festival eine umfangreiche Kunst-und Fotografieausstellung. Die zweite Ausgabe des Baseler Events findet am 14. und 15. April statt. Karten für das Czar Fest sind bei Starticket erhältlich.

Bild: Line-up des Czar Fest

Live: Czar Fest

14.-15.04. Basel - Kaserne

+++ A Day To Remember haben ein Homecoming-Konzert in ihrem Heimatort Ocala angekündigt, auf dem sie den Schlüssel zur Stadt überreicht bekommen sollen. Das gab Schlagzeuger Alex Shelnutt über seinen Instagram-Account bekannt. Tickets für die Show kosten nur zehn US-Dollar und sind damit für die Stadien füllende Band fast schon ein Geschenk an die Bewohner der Gemeinde, in der sie groß geworden sind. Dass A Day To Remember sich mit der 60.000-Einwohner-Stadt in Florida besonders verbunden fühlen, zeigen sie nicht nur im Text zu ihrer Ocala-Hymne "City Of Ocala", sondern auch im dazugehörigen Musikvideo, in dem sie die prägendsten Lokalitäten ihrer Jugend besuchen und zahlreiche Aufnahmen der Stadt zeigen. Der Song war auf 2013 auf ihrem Album "Common Courtesy" erschienen. Im Sommer spielen A Day To Remember auf den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside. Am 1. Juli steht die Band außerdem beim Vainstream Rockfest in Münster auf der Bühne. Karten für die Festivals gibt hier für das Hurricane, hier für das Southside und hier für das Vainstream Rockfest.

Instagram: A Day To Remember sollen Schlüssel zur Stadt Ocala bekommen

Hey Ocala! We are playing in you soon! Also getting the key to the city. Pretty wild. So excited to show up and get wild for the city we grew up, and made a name for ourselves in. Don't miss this. Get tickets for only TEN BUCKS now at www.feeldowntownlive.com Ein Beitrag geteilt von Alex Shelnutt (@alexshelnutt) am 10. Feb 2017 um 13:47 Uhr

Live: A Day To Remember

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

01.07. Münster - Vainstream Rockfest

+++The National-Gitarrist Bryce Dessner hat ein Album gemeinsam mit dem Brooklyn Youth Chorus aufgenommen und einen ersten Song gestreamt. Entstanden ist die Platte mit dem Titel "Black Mountain Songs" gemeinsam mit Arcade Fires Richard Reed Parry. Der Titeltrack und Opener des Albums besticht dabei mit verträumten Klavierklängen und dem Gesang des Chors. Neben Dessner und Parry sind zahlreiche andere Künstler Teil des Projekts. "Black Mountain Songs" erscheint am 31. März via Amsterdam Records.

Cover & Tracklist: Brooklyn Youth Chorus - "Black Mountain Songs"

01. "Black Mountain Song" (Bryce Dessner)

02. "There Is A Sound" (Richard Reed Parry)

03. "Its Motion Keeps" (Caroline Shaw)

04. "Ars Imitatur Naturam" (John King)

05. "My World" (Bryce Dessner)

06. "Bubbles" (Aleksandra Vrebalov)

07. "Childhood's Retreat" (Jherek Bischoff)

08. "Fielding Dawson In Franz Kline's Studio" (Nico Muhly)

09. "Maximus To Gloucester" (Bryce Dessner)

10. "Spaceship Earth" (Richard Reed Parry)

11. "M.C. Richards" (Tim Hecker and Bryce Dessner)

12. "Anni's Constant" (Caroline Shaw)

13. "Their Passing In Time" (Richard Reed Parry)

+++ Das Label Fat Wreck Chords hat ein Fan-Video zu Tony Slys "Toaster In The Bathtub" geteilt. Der Clip zeigt eine genau auf den Text zugeschnittene Collage unterschiedlicher Animationen. So sieht man zur Songzeile "So get your get head off the ground/And let your soul be found" eine am Boden liegende Marionette, die langsam an ihren Fäden empor gezogen wird. Der Track ist Teil des 2010 erschienen Soloalbums "12 Song Program" des zwei Jahre später verstorbenen No Use For A Name-Frontmanns.

Video: Tony Sly - "Toaster In The Bathtub" (Fanvideo)

+++ Das M'era Luna Festival hat das finale Line-up für dieses Jahr bekannt gegeben. In der letzten Bandwelle stoßen nun Korn als Headliner zu den insgesamt 40 Acts des Gothic-Festivals in Hildesheim hinzu. Die Nu-Metal-Band hatte im Oktober ihr neues Album "The Serenity Of Suffering" veröffentlicht. Auf dem M'era Luna Festival spielen vornehmlich Bands aus der Gothic-, Industrial- und Mittelalter-Rock-Szene. Es findet am 12. und 13. August auf dem Flughafengelände in Hildesheim statt. Karten gibt es bei Eventim.

Facebook-Video: M'era Luna gibt letzte Bandwelle bekannt

Live: M'era Luna Festival

12.-13.08. Hildesheim - M'era Luna Festival

+++ Linkin Park haben die Single "Heavy" mit einem Soundclip und Releasedatum angeteasert. In einem kurzen Video ist Sänger Chester Bennington bei den Aufnahmen zu dem Song zu sehen und zu hören. Am Ende wird kurz ein Teil der Musik eingeblendet. Morgen soll die Single Premiere feiern. Nun wissen wir auch, worüber Bennington und Rapper Mike Shinoda in diesem Clip von vergangener sprechen: Sie verfeinern darin die Lyrics zu "Heavy". Details zu einem möglichen Albumrelease gibt es noch nicht. Linkin Parks aktuelles Album "The Hunting Season" war 2014 erschienen.

Video: Chester Bennington nimmt Gesang zu "Heavy" auf

+++ Los Campesinos! haben einen weiteren Titel aus ihrem kommenden Studioalbum "Sick Scenes" veröffentlicht. Nach dem punkrockigen "I Broke Up In Amaranthe" und dem emotionalen Emorock-Titel "5 Flucloxacillin" zeigt "The Fall of Home" eine weitere musikalische Seite der siebenköpfigen Band. Der Titel setzt auf sanfte und minimalistische Instrumentierung und handelt davon, sich in seiner eigenen Heimatstadt entfremdet zu fühlen. "'The Fall Of Home' ist eine Elegie über zurückgelassene Heimatstädte. [...] Er handelt von denen, die gegangen sind um ihre geistige Gesundheit zu schützen. [...] Für die, die an Weihnachten zurück nach Hause kommen und sich wie Touristen fühlen. [...] Und es ist für die, die ihre Heimat nicht verlassen wollen oder können und immer noch dort festhängen", spezifizierte die Band den Inhalt des Titels. Diese Thematik wird durch Streicherklänge und zweistimmige Gesänge auf eine emotionale Ebene gehoben und wirkt dadurch greifbarer. Das sechste Studioalbum der Musiker aus Wales erscheint am 24. Februar über Wichita.

Stream: Los Campesinos! - "The Fall Of Home"

Stream: Los Campesinos! - "5 Flucloxacillin"

+++ Die Foto-App Snapchat hat Filter veröffentlicht, die sich an den Masken von Daft Punk orientieren. Der neue Filter erlaubt es Nutzern, die ikonischen Roboterhelme der französischen Funk-und House-Musiker auf das eigene Gesicht zu setzen. Die Funktion zieht bislang große Begeisterung und viel Zuspruch nach sich, sind doch bislang etliche Daft-Punk-Doppelgänger in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Das Duo, welches selbst einen Merchandise-Laden in Los Angeles betreibt, hat sich bislang nicht zu der Aktion geäußert.

Tweet: Auch Hunde sind Fans von Daft Punk

Tweet: Euphorische Fans

+++ Yumi Zouma streamen ein Cover des Oasis-Songs "She's Electric". Die Dreampop-Band aus Neuseeland verwandelt den Hit der Britpop-Band dabei in einen sphärischen Shoegaze-Track, der mit dem verhallten und gehauchten Gesang von Frontfrau Christie Simpson eine viel sanftere Stimmung erzeugt als das Original. Das Cover ist Vorbote eines ganzen Cover-Albums: Im Rahmen des Vinyl-Abo-Angebots des Labels Turntable Kitchen haben Yumi Zouma Oasis' zweites Album "(What's The Story) Morning Glory?" komplett neu interpretiert. Es soll am 6. April in einer auf 1.000 Exemplare limitierten Ausgabe erscheinen und ist nur für Abonnenten vorgesehen. Beim gleichen Label hatte auch Death Cab For Cutie- und The Postal Service-Sänger Ben Gibbard das Teenage Fanclub-Album "Bandwagonesque" gecovert.

Stream: Yumi Zouma - "She's Electric (Oasis Cover)"

+++ "Hello Sidney": Nachdem Guns N' Roses bei ihrem gestrigen Konzert eine Stunde zu spät die Bühne betraten, begrüßten sie ihre Melbourner Fans mit einem herzhaften "Sydney!"-Ruf. Dafür erntete die Band kräftige Buh-Rufe aus dem Publikum. Nach dem Konzert entschuldigten sich sowohl Duff McKagan als auch Slash via Twitter für dieses "Spinal-Tap-Intro". Im Gegensatz zur Band im Film haben Guns N' Roses wenigstens die Bühne gefunden. Ob sie in der Stunde zuvor auch ziellos und mit Instrumenten im Anschlag durch die Katakomben geirrt sind, ist nicht bekannt.

Tweet: Guns N'Roses begrüßen ihre Fans

Goodnight Melton! There will be no encore! pic.twitter.com/cqIlWHV8cN — BRIGGS AKA BIG SIGH (@BriggsGE) 14. Februar 2017

Tweet: Slash entschuldigt sich

Melbourne, thank you for an awesome fucking evening! Apologies for the Spinal Tap intro! But, we had a great fucking time tonight! Cheers! — Slash (@Slash) 14. Februar 2017

Video: Spinal Tap - "Hello, Cleveland!"