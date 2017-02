VISIONS Premiere: Meat Wave streamen neues Album "The Incessant"

Übermorgen erscheint das neue Meat Wave-Album "The Incessant". Bei uns hört ihr die Platte der Chicagoer Noise-Punks schon heute in voller Länge.

Meat Wave haben für "The Incessant" mit Produzenten-Legende Steve Albini zusammengearbeitet - und der hat den Sound der Band aus Chicago noch weiter forciert: Die Platte klingt roh und direkt, Gitarre, Bass und Schlagzeug stampfen mit mächtiger Präsenz vorwärts, noisige Gitarren brechen über Schreipassagen herein. Dass das Album dennoch immer wieder überraschend eingängig klingt, ist eine der großen Leistungen von Albini. Unten hört ihr den Stream.

Die neue Platte hatte die Band Anfang des Jahres angekündigt und direkt zwei Songs vorab vorgestellt. Außerdem gab es die Single "Run You Out" zusätzlich kürzlich auch in einer Livesession zu hören. Zudem steuerte die Band ihren 2015 entstandenen Song "Dogs At Night" zu einer Anti-Trump-Compilation bei.

Im Mai werden Meat Wave ihren grantigen Noise-Punk auch in Deutschland live vorstellen. Karten für die drei Konzerte gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Meat Wave - "The Incessant"

VISIONS empfiehlt:

Meat Wave

04.05. Köln - Tsunami

05.05. Berlin - Musik & Frieden

06.05. Hamburg - Headcrash