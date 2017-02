Erscheint 2017 womöglich ein neues Soloalbum von Brian Fallon? Auf seinem Instagram-Kanal weist der The-Gaslight-Anthem-Frontmann zumindest darauf hin, dass er derzeit an neuer Musik arbeitet.

"Ich weiß nicht, warum ich das hier poste, während ich mitten im Songwriting stecke", schreibt Brian Fallon unter einem der beiden Fotos, die er gestern auf seinem Instagram-Profil teilte. Es sind nur zwei Bilder, die aber dürften bei Fans des Gaslight Anthem-Frontmanns schon für ordentlich Vorfreude sorgen: Ganz offensichtlich arbeitet der Punk-Songwriter derzeit an neuem Material.

Auf dem ersten Foto ist Fallons weinrote Gibson-ES-335-Gitarre vor einem kleinen Keyboard, einigen Schallplatten und anderem Musiker-Kram zu sehen. "Zurück an die Arbeit", beendet er seinen Kommentar darunter. Kurz darauf postete der Musiker noch ein Selfie: "Es scheint, als würde sich während der Arbeit an einem neuen Album jeder einen Bart wachsen lassen - als würde man dabei Holz fällen oder sein eigenes Feuer machen müssen", erklärt er seinen ironisch-kritischen Blick auf dem Foto. "Mir dagegen wächst, wie wir im verschneiten Teil der Vereinigten Staaten sagen, nur schütteres Haar. Danke, Genetik."

Fallons Solodebüt "Painkillers" war im März vergangenen Jahres bei Island erschienen. Im November und Dezember war er zuletzt mit seiner Begleitband The Crowes für einige Shows in Deutschland gewesen.

The Gaslight Anthem hatten im Juli 2015 eine Pause auf unbestimmte Zeit angekündigt. Seitdem ist es still um die Band. Ihr bislang letztes Album "Get Hurt" war 2014 erschienen.

Instagram-Posts: Brian Fallon arbeitet offenbar an neuer Musik

I don't know why I leave the sticker on like a New Era hat... I don't know why I'm posting this in the middle of writing a song... back to work. Ein Beitrag geteilt von Brian Fallon (@thebrianfallon) am 13. Feb 2017 um 11:38 Uhr