VISIONS empfiehlt: Vainstream bestätigt Dropkick Murphys und A Day To Remember

Das Vainstream Rockfest rückt mit zwei Headlinern heraus: Die Folkpunks Dropkick Murphys und A Day To Remember führen das Billing an, weitere nationale und internationale Acts ergänzen das Line-up zusätzlich. Und: Ein weitere Headliner folgt demnächst noch.

Für die 12. Auflage des auf urbane Sound spezialisierten Stadfestivals am Hawerkamp konnten die Macher damit zwei souveräne und Festival-erprobte Headliner gewinnen: Die Dropkick Murphys verwandeln mit ihrem Folk-Punk zuverlässig jede Location in einen tobenden, sich in den Armen liegenden Pub aus Freunden - und das auch abseits des St. Patricks Days. A Day To Remember wiederum haben sich zwischen aufgewühltem Posthardcore, Metalcore-Anleihen und melodischem Punkrock längst eine breite Fan-Basis erspielt, die dankbar über eine zusätzliche Sommershow der Band aus Ocala, Florida mit dem aktuellen Album "Bad Vibrations" sein wird.

Ergänzt werden die neuen Bestätigungen von den politischen Ska-Punks Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern, die sicher nicht ohne obligatorisches Pfeffi-Fass und politische Parolen ins Münsterland reisen werden. Singer/Songwriter Tim Vantol dagegen wird mit seinem im April erscheinenden dritten Album "Burning Desires" für einen Ruhepol inmitten der harten Sounds sorgen. Härtere Bands wie Chelsea Grin und First Blood runden die Bandwelle ab.

Einen weiteren Headliner will das Vainstream demnächst noch ankündigen, aber auch so kann sich das Line-up mit Bands wie Against Me!, Architects, Callejon oder Of Mice And Men längst sehen lassen. Die ersten Künstler hatte das Festival mit einer offiziellen Spotify-Playlist veröffentlicht.

Karten für das Festival gibt es bei Eventim, zu lange mit dem Kauf warten solltet ihr nicht mehr - schon mehr als die Hälfte der Tickets ist weg. Weitere Infos zum Vainstream bekommt ihr auf der offiziellen Webseite.

01.07. Münster - Am Hawerkamp