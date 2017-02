Arcade Fire kündigen Deutschland-Konzerte an

Nach längerer Abwesenheit kehren Arcade Fire nach Deutschland zurück: Im Sommer wird die Band zwei Open-Air-Konzerte hierzulande spielen.

Lange waren Arcade Fire mit ihrem aktuellen Doppelalbum "Reflektor" (2013) auf Welttour gewesen. Nun ist die Band endlich auch wieder in Deutschland live zu sehen: Im Juni und Juli spielt das Indie-Kollektiv um Frontmann Win Butler zwei Open-Air-Konzerte in Köln und Berlin. Tickets gibt es ab dem 17. Februar ab 11 Uhr unter tickets.de.

Eine weitere Chance, Arcade Fire live zu erleben, bietet sich in Österreich, wo die Band beim Festival Ahoi! The Full Hit Of Summer in Linz auftreten wird. Offenbar ist das Event allerdings bereits ausverkauft.

Zu den Konzerten wird auch damit gerechnet, dass Arcade Fire ein neues Album präsentieren oder zumindest schon einen Vorgeschmack darauf geben. Zuletzt hatte die Band die 2014 aufgezeichnete Live-DVD/Blu-ray "The Reflektor Tapes" veröffentlicht, außerdem hatten sich die kanadischen Musiker kürzlich mit dem Song "I Give You Power" an den Protesten gegen US-Präsident Donald Trump beteiligt.

Live: Arcade Fire

16.06. Köln - Tanzbrunnen

02.07. Berlin - Kindl-Bühne Wuhlheide

11.07. Linz - Ahoi! The Full Hit Of Summer